LIVE Sport Invernali, DIRETTA domenica 2 febbraio: azzurre per sognare nel superG, De Aliprandini mina vagante

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE generale degli sport invernali di oggi, domenica 2 febbraio 2020. Come al solito ci attende una giornata senza soluzione di continuità. Si partirà con il Circo bianco al femminile di scena (finalmente) in quel di Rosa Khutor con il supergigante, quindi in contemporanea si partirà con lo slittino da Oberhof che si concluderà con il team realy, senza dimenticare il bob da St. Moritz. La Coppa del Mondo di sci proseguirà con il gigante maschile da Garmisch, prima che il biathlon e la combinata nordica prendano campo. La giornata si concluderà con la seconda manche del gigante maschile sulla Kandahar, quindi con il salto con gli sci femminile da Oberstdorf. In poche parole, quindi, una domenica assolutamente da non perdere. Seguite con noi, quindi, la DIRETTA LIVE di questa domenica 2 febbraio, aggiornamenti in tempo reale, sport per sport, minuto per minuto, per non perdere nemmeno un secondo delle emozioni degli sport invernali.

CALENDARIO SPORT INVERNALI OGGI (2 FEBBRAIO)

DI SEGUITO TUTTI GLI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE

Loading...