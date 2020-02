LIVE Speed skating, Mondiali 2020 in DIRETTA: Francesca Lollobrigida e Davide Ghiotto vogliono stupire nei 3000 e nei 5000 metri

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Il programma dei Mondiali 2020 di speed skating (13 febbraio) – Le possibilità di medaglia dell’Italia

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della prima giornata dei Mondiali 2020 su singole distanze di speed skating. Sull’anello di ghiaccio di Salt Lake City (Stati Uniti) prenderà il via la rassegna iridata del pattinaggio velocità pista lunga e il programma prevede i 3000 metri femminili, i 5000 maschili e le due team sprint.

Nella prima prova riservata alle donne l’Italia avrà al via Noemi Bonazza e Francesca Lollobrigida. Fari puntati sulla romana, capace in questa specialità di cogliere il bronzo negli Europei di Heerenveen (Olanda), dimostrando grandi miglioramenti nelle distanze classiche. Indubbiamente puntare al podio anche in questa competizione appare decisamente arduo per una concorrenza assai qualificata, ma dal canto suo la “Lollo” cercherà di dare il meglio che ha per centrare la top-10 e magari ottenere un buon riscontro dal punto di vista cronometrico. Un po’ lo stesso discorso per la giovane Bonazza, in crescita in quest’annata.

Nei 5000 uomini saranno Davide Ghiotto e Andrea Giovannini a cimentarsi in questa prova distance. Nell’ultima uscita di Coppa del Mondo a Calgary (Canada), Ghiotto ha sfiorato il podio nel vero senso della parola e ci si augura che anche negli States sappia replicare quella prestazione e, magari, regalarsi qualcosa di speciale. Discorso un po’ diverso per Giovannini che, in questa rassegna, vorrà far saltare il banco nella mass start. Indubbiamente, favorito della vigilia è l’olandese Patrick Roest, praticamente imbattibile in questa stagione.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE della prima giornata dei Mondiali 2020 su singole distanze di speed skating: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Si comincia alle ore 20.30 italiane. Buon divertimento!

