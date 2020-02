LIVE Seppi-Edmund 5-7 1-6, Finale Atp New York 2020 in DIRETTA: l’azzurro si arrende all’inglese e ai problemi fisici. Il britannico conquista il titolo!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

23.37 Grazie a tutti per averci seguito e buonanotte.

23.36 Kyle Edmund vince 7-5 6-1 contro Andreas Seppi e porta a casa il secondo titolo in carriera. Il nuovo #44 al mondo mette in bacheca la terza edizione del torneo di New York dopo quello di Anversa, dimenticando la finale persa a Marrakech. L’azzurro resta #80 al mondo, consolandosi con la decima finale in carriera: quinto italiano con più atti conclusivi, nonché più anziano a riuscirsi. Una finale equilibrata nel primo set, con il britannico abile con l’unica chance a disposizione, per poi dilagare nel finale. Cala il sipario sul torneo di New York!

FINE SECONDO SET

1-6 GAME SET AND MATCH EDMUND! Il britannico è un martello e vince il secondo titolo in carriera.

40-15 Ace e match point per Edmund.

30-15 Spinge al massimo Seppi in diagonale: il britannico va su di giri.

30-0 Seppi prova a tenere lo scambio ma i problemi fisici si fanno sentire.

15-0 Buona prima di Edmund.

1-5 CHE PECCATO! BREAK EDMUND! Seppi spinge al massimo, attaccando la rete ma il back finale è lungo. Match in cascina per l’inglese.

30-40 PALLA BREAK EDMUND! Errore in fase di spinta di Seppi.

15-30 Buona prima di Seppi che poi non riesce a chiudere.

15-15 Spinge con il diritto Edmund.

23.25 Si riparte a NY.

23.21 Medical time out per Seppi che rientra negli spogliatoi.

1-4 Nessuna possibilità di break per l’azzurro: Edmund vicino alla vittoria.

40-0 Seppi non riesce a intervenire in risposta.

15-0 Buona prima di Edmund.

1-3 Seppi risorge e dà un senso al secondo set.

AD-40 Buona prima dell’azzurro.

40-40 Grande rovescio in recupero di Seppi: Edmund bucato sottorete.

40-AD Altra possibilità di break per l’inglese.

40-40 Rovescio vincente di Edmund: buon lungolinea.

AD-40 Buon servizio dell’altoatesino.

40-40 Lungo il diritto in spinta dell’inglese.

40-AD Terza possibilità per Edmund: altro errore di Seppi.

40-40 Questa volta il nastro aiuta Seppi: cioccolatino soltanto da scartare.

40-AD ALTRA CHANCE! Edmund non ha pietà da fondocampo.

40-40 Bravo Seppi ad imporsi da fondocampo.

40-AD PALLA BREAK EDMUND! Seppi deve risorgere.

40-40 Non trova continuità Seppi: Edmund trova ritmo da fondocampo.

40-30 Seppi risale con la prima di servizio.

15-30 Edmund fa ciò che vuole: Seppi non regge l’onda d’urto dell’inglese.

15-15 Grande palla corta di Edmund: non ci arriva Seppi.

0-3 Break confermato e match compromesso.

40-30 Buona prima di Edmund.

30-30 Diritto lungo di Edmund: alti e bassi negli scambi.

15-15 Scappa via il diritto di Seppi: male l’azzurro quando si prolunga lo scambio.

0-15 Buona risposta con il diritto di Seppi.

0-2 BREAK EDMUND! Chance per scappare via ora…

15-40 DUE PALLE BREAK EDMUND! Passante fuori di poco di Seppi dopo la discesa a rete di Edmund.

15-30 Doppio fallo di Seppi, il primo.

15-15 Lento in uscita dal servizio con il rovescio.

15-0 Buon servizio di Seppi.

0-1 Il britannico chiude elegantemente a rete.

40- Servizio e diritto.

15-0 Grande prima di Edmund.

INIZIO SECONDO SET

22.58 Kyle Edmund vince il primo parziale per 7 giochi a 5 sfruttando il momento finale con il primo dei due set point: Seppi è calato nei momenti delicati, pur lottando.

FINE PRIMO SET

5-7 PRIMO SET KYLE EDMUND! Vincente radente del britannico.

15-40 DUE SET POINT! Edmund spinge: diritto fuori di Seppi.

15-30 Buon servizio esterno dell’azzurro.

0-15 Lento in risposta Seppi uscendo dal servizio.

5-6 Edmund si assicura il tie-break.

40-15 Diritto vincente di Edmund.

30-15 Scappa via il rovescio di Edmund: rettifica dell’occhio di falco. Si ripete il punto.

30-15 Spinge tanto Edmund: in difficoltà in difesa Seppi.

15-15 Esagera con il diritto Edmund con Seppi lontanissimo.

5-5 Servizio e diritto ed equilibrio che permane.

40-30 Scappa via il diritto di Seppi.

30-15 Lento nell’uscire dal servizio Seppi ma il Challenger annulla tutto.

30-15 Edmund non regge lo scambio: diritto diagonale fuori di poco.

15-0 Servizio radente per Seppi.

4-5 Scappano via veloci i turni di servizio.

40-15 Ace dell’inglese.

30-15 Buona prima di Edmund.

15-0 Problemi al Challenge alla prima chiamata.

15-0 Edmund martella e ricama le righe: in ritardo l’azzurro.

4-4 Nessun problema per Seppi durante il suo turno di servizio.

40-15 Ace al centro di Seppi.

30-15 Diritto in corridoio per l’azzurro.

15-0 Scappa via il diritto dell’inglese sullo scambio condotto da Seppi.

3-4 Rovescio in rete per Seppi: il britannico resta avanti.

40-0 Funziona bene il servizio di Edmund.

15-0 Buon servizio da parte dell’inglese.

3-3 Si salva con delle ottime prime l’azzurro.

AD-40 Buona prima di Seppi.

40-40 Nastro britannico sin qui: ancora a favore di Edmund.

AD-40 Non va in difficoltà Seppi sulla risposta al centro dell’inglese.

40-40 Inside-in di Edmund e parità.

40-30 Buon servizio esterno dell’azzurro.

30-30 Scambia molto l’azzurro: Edmund è in difficoltà.

15-15 Buona prima di Seppi.

0-15 Si stampa sul nastro la volée di rovescio di Seppi dopo il rovescio del britannico.

2-3 Si salva Edmund nonostante la parziale rimonta.

40-30 Prolunga gli scambi Seppi: il britannico è in difficoltà.

40-15 Palla corta imprecisa di Edmund: ne approfitta Seppi.

40-0 Servizio e diritto che termina sul nastro. per il britannico.

30-0 Servizio e diritto senza pietà.

15-0 Prima esterna di Edmund.

2-2 Risorge Seppi: equilibrio.

40-30 Risposta che scappa via per Edmund.

30-30 Buona prima esterna di Seppi.

15-30 Seppi stabilisce lo scambio: scappa via il rovescio dell’inglese.

0-30 Scappa via il diritto dell’azzurro.

0-15 Primo punto per il britannico. Errore per Seppi in uscita dal servizio.

1-2 Nessun problema per Edmund.

30-0 Servizio e diritto per il tennista britannico.

15-0 Buona prima dell’inglese.

1-1 Vince a zero il primo turno di servizio.

40-0 Servizio e diritto vincente.

30-0 Buona prima di Seppi.

0-1 Nessun problema nel game d’esordio per Edmund.

30-15 Si scambia sulla diagonale di rovescio: errore per l’azzurro.

15-15 Sale a rete l’inglese: rovescio non tirato su da Edmund.

15-0 Buona prima di Edmund.

0-0 Si parte! Batte il britannico.

INIZIO PRIMO SET

22.10 Seppi è al quinto posto in termini di finali degli italiani dietro Panatta, Fognini, Barazzutti e Bertolucci.

22.08 Ha inizio il riscaldamento negli States.

22.05 Seppi vuole il suo regalo per il 36° compleanno a cinque giorni dai festeggiamenti.

22.03 Edmund è pronto a rientrare in top50: in caso di vittoria, approderebbe alla 44esima posizione.

22.01 Andreas Seppi ha ottenuto l’atto conclusivo facendosi tratta in un tabellone con diverse insidie, battendo Damir Dzumhur, il padrone di casa Steve Johnson, l’australiano Jordan Thompson e il qualificato Jason Jung.

21.58 Il nativo di Johannesburg si è qualificato in finale battendo in serie Yasutaka Uchiyama, Dominik Koepfer, Soonwoo Kwon e Miomir Kecmanovic.

21.56 Terza finale in carriera per il britannico: nel 2018 ha vinto ad Anversa e perso a Marrakech. Due anni fa l’anno migliore, finendo in top20 dopo la semifinale agli Australian Open.

21.54 Andreas Seppi ha ottenuto diverse posizioni grazie all’atto conclusivo americano: al momento è al 80° posto ma potrebbe terminare al 68° posto, davanti a Jannik Sinner, vincendo.

21.52 Sul finire dell’anno scorso, l’altoatesino ha vinto il Challenger di Cary: dopo pochi mesi, la Grande Mela potrebbe portare ancora fortuna.

21.50 Decima finale in carriera per l’azzurro. Seppi ha vinto tre trofei, con gli ultimi trionfi nel 2012 a Belgrado e Mosca. L’ultima finale risale all’anno scorso a Sydney contro Alex de Minaur.

21.48 Sesto confronto tra i due in carriera: l’inglese è avanti 4-1 e ha vinto l’ultimo confronto ad Auckland e in particolare gli ottavi di finale di Melbourne nel 2018.

21.47 Tra non molto avrà inizio la finale maschile singolare tra Andreas Seppi e Kyle Edmund.

21.45 È appena finita la finale di doppio maschile: Dominic Inglot e Aisam-Ul-Haq Qureshi vincono il torneo di New York vincendo con un doppio 7-6 contro gli americani Johnson-Opelka.

21.37 Il live comincerà non appena finirà il doppio in quel di New York.

21.36 Steve Johnson e Reilly Opelka sono ancora in gioco contro Dominic Inglot e Aisam-Ul-Haq Qureshi, avanti 7-6. Gli americani conducono invece 6-5 nel secondo.

21.34 La finale del torneo singolare maschile dell’Atp 250 comincerà con qualche minuto di ritardo. La finale di doppio maschile è ancora in corso.

21.33 Salve a tutti e benvenuti alla DIRETTA LIVE del match tra Andreas Seppi e Kyle Edmund, sfida valevole per il titolo dell’Atp New York 2020.

Buongiorno a tutti i lettori di OA Sport, e benvenuti alla DIRETTA LIVE del match tra Andreas Seppi e Kyle Edmund, sfida valevole per il titolo dell’Atp New York 2020. Il match è in programma nella serata italiana: si tratta della decima finale in carriera per l’azzurro, che sfida per la sesta volta l’inglese, in vantaggio 4-1 nei precedenti.

Andreas Seppi vuole tornare al successo Atp che manca dal 2012, quando vinse a Belgrado e Mosca. L’ultimo atto conclusivo raggiunto è stato l’anno scorso a Sydney contro Alex de Minaur: nel 2019 è tornato alla vittoria di un Challenger proprio negli States a Cary. L’altoatesino ha battuto in serie Damir Dzumhur, il padrone di casa Steve Johnson, l’australiano Jordan Thompson e il qualificato Jason Jung. L’azzurro vuole la vittoria per superare Jannik Sinner in classifica e piazzarsi al 68° posto: al momento sarebbe alla posizione #80.

Kyle Edmund parte favorito, forte della vittoria ad Auckland del mese scorso ma soprattutto della sfida con più peso, degli ottavi di finale di Melbourne del 2018. Il britannico è tornato in top50 raggiungendo la finale: in caso di vittoria si posizionerebbe al 44° posto mondiale. Il nativo di Johannesburg gioca la sua terza finale: nel 2018 ha vinto ad Anversa e perso a Marrakech. Il classe ’95 e testa di serie #6 ha battuto Yasutaka Uchiyama, Dominik Koepfer, Soonwoo Kwon e Miomir Kecmanovic.

La sfida tra Andreas Seppi e Kyle Edmund inizierà non prima delle ore 22 italiane sul “Stadium Court” di New York. Buon divertimento con la DIRETTA LIVE di OA Sport!

