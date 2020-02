LIVE Scozia-Inghilterra, Sei Nazioni rugby 2020 in DIRETTA: sfida tra deluse, vittoria obbligata per entrambe

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Calendario seconda giornata Sei Nazioni 2020 – Programma, orario e tv di Scozia-Inghilterra

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live testuale di Scozia-Inghilterra, seconda giornata del torneo di rugby del Sei Nazioni 2020. In quel di Edimburgo andrà in scena la sfida tra le due compagini che hanno deluso nella prima giornata di partite: La Scozia, che ha rischiato il colpaccio con l’Irlanda, ospita quell’Inghilterra favorita alla vigilia, ma la cui avventura nella competizione è partita con un pesante ko a Parigi con la Francia.

Eddie Jones è nel mirino della stampa britannica e al Murrayfield è obbligato a vincere per ridare credibilità al suo gruppo e per restare ancora in corsa per il titolo. Per farlo il tecnico rivoluziona la sua formazione, con Ben Youngs bocciato e in mediana arriva Willi Heinz. Mako Vunipola trova spazio, invece, in prima linea al posto di Joe Marler, mentre finisce in panchina anche Courtney Lawes. Townsend, invece, cambia solo una pedina della Scozia, con Magnus Bradbury che entra in terza linea dopo l’infortunio.

Loading...

Loading...

Gli inglesi partono sicuramente favoriti, ma la pressione potrebbe giocare brutti scherzi e gli scozzesi, spinti dal pubblico casalingo, sono pronti ad approfittarne. Ci attende dunque una sfida ricca di spettacolo, che OA Sport vi invita a seguire in compagnia della nostra DIRETTA LIVE testuale minuto per minuto, in modo da non perdervi alcuna emozione. Calcio d’inizio previsto alle ore 17:45, buon divertimento!

CLICCA QUI PER TUTTE LE NOTIZIE DI RUGBY

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: LPS/Luigi Mariani