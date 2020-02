Volley, SuperLega 2020: Verona batte Vibo Valentia nell’anticipo della 20ma giornata e lotta per i playoff

Verona ha sconfitto Vibo Valentia per 3-1 (22-25; 25-21; 28-26; 31-29) nell’anticipo della ventesima giornata di SuperLega, il massimo campionato italiano di volley maschile. Gli scaligeri sono tornati alla vittoria dopo quattro sconfitte consecutive e si sono rimessi in corsa per i playoff, al momento sono ottavi con lo stesso numero di punti di Monza mentre Piacenza insegue a tre lunghezze di distacco. Secondo ko di fila per i calabresi che restano invischiati nella lotta per non retrocedere, al momento sono terzultimi e conservano tre punti di margine su Cisterna (le ultime due classificate scivolano in Serie A2).

I ragazzi di coach Rado Stoytchev hanno perso il primo set, poi hanno impattato e nella terza e quarta frazione sono riusciti a imporsi sempre ai vantaggi dimostrandosi più cinici nei momenti caldi. A trascinare la Calzedonia verso il successo è stato l’opposto Stephen Boyer (25 punti, 3 muri), doppia cifra anche per i martelli Asparuh Asparuhov (19 punti, 2 aces) e Garrett Muagututia (17) mentre alla Tonno Callipo non è bastato l’indemoniato Neto Drame (29 punti, 3 muri, 4 aces).

Foto: Roberto Muliere