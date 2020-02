LIVE Scozia-Inghilterra 6-13, Sei Nazioni rugby 2020 in DIRETTA: la spuntano gli ospiti al termine di una partita durissima!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

La nostra DIRETTA LIVE termina qui, grazie per averci seguito e buon proseguimento di serata da parte di OA Sport.

FINITA! Inghilterra batte Scozia 13-6.

80′ Possesso Scozia in fase difensiva, serve un miracolo ai padroni di casa.

79′ Hastings firma il 6-13, scozzesi pronti all’assalto finale disperato!

78′ Calcio anche per la Scozia che prova l’assalto finale.

77′ Farrell va a bersaglio ed è vittoria Inghilterra! 13-3 per gli ospiti.

76′ Punizione per l’Inghilterra che va per i pali e può chiudere la partita.

75′ Il pallone scivola e non si può guadagnare terreno, il vento soffia forte e i lanci diventano inefficaci: fare meta è praticamente possibile solo per via di errori gravi.

74′ Si susseguono innumerevoli errori su continui calci da una parte e dall’altra: difficilissimo giocare con questo pallone così scivoloso.

72′ Trasformazione semplice per Farrell! 10-3 per l’Inghilterra che mette una seria ipoteca sulla partita.

71′ METAAAAAAAAAAA!!! Grandissima spinta di Genge che porta i suoi in vantaggio 8-3.

70′ INCREDIBILE! L’arbitro rivede l’azione e decide che quella di Hogg era effettivamente una schiacciata, tanti dubbi al riguardo. Si riparte da una mischia a cinque per l’Inghilterra.

69′ CLAMOROSO! ERRORE PAZZESCO DI HOGG! Il capitano scozzese va a sbattere sul palo senza riuscire a schiacciare in difesa, ne approfitta l’Inghilterra che va in meta con Genge.

66′ Nulla di fatto, Farrell lontano dal bersaglio grosso. Si resta 3-3 in questa partita che sembra stregata.

65′ Calcio contro la Scozia, chance d’oro per gli inglesi che vanno per i pali, unico modo per marcare punti oggi.

63′ Nessuno riesce a guadagnare terreno, soprattutto per colpa di un campo pesantissimo.

61′ Il vento stavolta spira a favore dell’Inghilterra e la Scozia sta praticamente evitando lanci troppo alti.

58′ Si gioca solamente con i lanci lunghi che con il pallone viscido possono diventare veramente insidiosi.

56′ Partita davvero micidiale e logorante con la una pioggia battente che sta rendendo il campo durissimo.

53′ Progressione micidiale di capitan Hogg che si prende l’ovazione del pubblico di casa e tira fuori i suoi da una situazione non semplice.

51′ Difesa eccezionale dell’Inghilterra sull’azione di sfondamento dei rivali.

49′ Disastro inglese in fase di liberazione, si salva in touche la difesa ospite, occasione importante per gli Scozzesi.

47′ Hastings non sbaglia e regala il pareggio agli scozzesi, 3-3 ora!

46′ Vantaggio per la Scozia che decide di andare per i pali e cercare il pareggio.

44′ Continua la pressione forte dei padroni di casa con gli inglesi arroccati in difesa.

42′ Partenza a razzo della Scozia che si catapulta nei 22 metri avversari!

41′ INIZIA IL SECONDO TEMPO!

41′ Finito il primo tempo, Scozia-Inghilterra 0-3.

39′ Ha provato il drop Ford che per pochissimo non trova i pali.

37′ Lancio storto, mischia per la Scozia che può liberare.

35′ Calcio per l’Inghilterra che si porta nei 22.

32′ Partita veramente confusa e atipica, si gioca solo a centrocampo per mancanza di iniziativa.

29′ La Scozia continua a non incidere ed è tutto semplice sinora per la difesa ospite.

27′ Farrell non centra i pali, inutile dire che il vento ha giocato un ruolo importante ma l’inglese poteva fare meglio.

26′ Punizione da ottima posizione per l’Inghilterra, ottima occasione per il 6-0.

23′ Ogni calcio inglese torna indietro per via del vento, nonostante ciò gli ospiti se la stanno cavando egregiamente.

21′ La lotta si è spostata a centrocampo, la sensazione è che l’Inghilterra voglia evitare problemi.

19′ Il vento è fortissimo ed è a favore della Scozia che deve a tutti i costi sfruttare la situazione.

17′ Turnover forzato da una gran difesa inglese che sventa un pericolo non da poco.

16′ Ingresso laterale degli inglesi nella cassaforte scozzese, i padroni di casa sono a ridosso dei 5 metri.

15′ Rimessa pessima della Scozia che regala il possesso agli inglesi.

14′ Ottimo calcio di punizione per gli scozzesi che lo sfruttano per portarsi nei 22 metri avversari.

12′ Farrell stavolta centra i pali! 3-0 per l’Inghilterra.

10′ Altra punizione per l’Inghilterra, stavolta più avanti e in posizione più centrale.

9′ Farrell sbaglia e non di poco, il vento è un fattore in questa partita e la scelta degli inglesi non è stata proprio il massimo.

7′ Calcio di punizione per gli inglesi che andranno per i pali, non semplicissimo questo calcio.

4′ Serie di calci da una parte e dall’altra, l’Inghilterra vuole sfruttare il gioco per gli angoli.

2′ Spinta iniziale della Scozia che prova un’azione di sfondamento, la difesa inglese tiene e guadagna un fallo.

1′ INIZIA LA PARTITA!

17:43 Le due squadre sono già presenti sul terreno di gioco, manca pochissimo al calcio d’avvio.

17:40 Townsend, invece, cambia solo una pedina della Scozia, con Magnus Bradbury che entra in terza linea dopo l’infortunio.

17:35 Eddie Jones è nel mirino della stampa britannica e al Murrayfield è obbligato a vincere per ridare credibilità al suo gruppo e per restare ancora in corsa per il titolo. Per farlo il tecnico rivoluziona la sua formazione, con Ben Youngs bocciato e in mediana arriva Willi Heinz.

17:30 Ad Edimburgo l’Inghilterra parte favorita ma l’esordio contro la Francia non è stato indimenticabile. In più la Scozia arriva alla sfida dopo la buona prestazione contro l’Irlanda e punta a riconfermarsi.

17:25 Nel primo incontro di giornata, il big match tra Irlanda e Galles, successo dei Verdi che si sono imposti con il punteggio di 24-14.

17:20 Buonasera amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live testuale di Scozia-Inghilterra, seconda giornata del torneo di rugby del Sei Nazioni 2020.

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live testuale di Scozia-Inghilterra, seconda giornata del torneo di rugby del Sei Nazioni 2020. In quel di Edimburgo andrà in scena la sfida tra le due compagini che hanno deluso nella prima giornata di partite: La Scozia, che ha rischiato il colpaccio con l’Irlanda, ospita quell’Inghilterra favorita alla vigilia, ma la cui avventura nella competizione è partita con un pesante ko a Parigi con la Francia.

Eddie Jones è nel mirino della stampa britannica e al Murrayfield è obbligato a vincere per ridare credibilità al suo gruppo e per restare ancora in corsa per il titolo. Per farlo il tecnico rivoluziona la sua formazione, con Ben Youngs bocciato e in mediana arriva Willi Heinz. Mako Vunipola trova spazio, invece, in prima linea al posto di Joe Marler, mentre finisce in panchina anche Courtney Lawes. Townsend, invece, cambia solo una pedina della Scozia, con Magnus Bradbury che entra in terza linea dopo l’infortunio.

Gli inglesi partono sicuramente favoriti, ma la pressione potrebbe giocare brutti scherzi e gli scozzesi, spinti dal pubblico casalingo, sono pronti ad approfittarne. Ci attende dunque una sfida ricca di spettacolo, che OA Sport vi invita a seguire in compagnia della nostra DIRETTA LIVE testuale minuto per minuto, in modo da non perdervi alcuna emozione. Calcio d’inizio previsto alle ore 17:45, buon divertimento!

