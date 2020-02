LIVE Sci di fondo, Sprint Falun 2020 in DIRETTA: Federico Pellegrino cerca il podio in tecnica classica senza Klaebo

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

La presentazione del weekend maschile – La presentazione del weekend femminile

Buongiorno a tutti, e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle gare sprint odierne di Falun, in Svezia, valide per la Coppa del Mondo di sci di fondo 2019-2020. Si gareggia in tecnica classica.

Giornata particolare, quella che si prospetta in terra scandinava. Non ci sarà infatti l’uomo che avrebbe dovuto far partire proprio da qui la rincorsa nei confronti del russo Alexander Bolshunov in classifica generale: Johannes Klaebo, infatti, è assente a causa della rottura di un osso di un dito della mano sinistra, avvenuta peraltro in modalità di cui avrebbe fatto benvolentieri a meno, come ha spiegato in un vlog seguito all’annuncio della rinuncia sul proprio account Instagram. Per Bolshunov, dunque, un’opportunità non già di vincere (quel discorso è allargato a tanti, stando così le cose), ma di incamerare punti molto importanti tra oggi e domani per poter rendere la vita difficilissima al suo illustre concorrente norvegese.

Loading...

Loading...

L’Italia presenta in gara Federico Pellegrino, Francesco De Fabiani, Maicol Rastelli e Gilberto Panisi, con quest’ultimo alla seconda convocazione dopo le buone prove fatte registrare nelle ultime settimane lontano dalla Coppa del Mondo. Tra le donne, invece, il contingente non può essere definito con questo vocabolo, dal momento che si riduce a un’unica unità: Greta Laurent, ancora alla ricerca del momento che può farle svoltare la stagione in chiave positiva. Certo, l’Italia non è esattamente sul proprio terreno preferito in fatto di tecnica, ma i nostri portacolori saranno lì a tentare di lottare con i migliori.

Il weekend di Falun ha rischiato anche di non aver luogo a causa di problemi meteorologici. La FIS, dopo aver monitorato strettamente la situazione, ha deciso di cambiare il programma del fine settimana, accorciando le gare di domani e modificandole nel format: ci saranno infatti due mass start, una 10 km femminile e una 15 km maschile, entrambe in tecnica libera, a differenza delle gare da 15 e 30 km originariamente previste.

Si comincerà con le qualificazioni dalle ore 11:45, mentre le finali partiranno dalle 14:15. Buon divertimento con la DIRETTA LIVE di OA Sport!

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: LaPresse