LIVE Sci di fondo, Sprint Are 2020 in DIRETTA: Federico Pellegrino per riassaporare il podio

La presentazione delle sprint di Are

Buon pomeriggio a tutti, e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle qualificazioni della gara sprint a tecnica libera in programma ad Are, in Svezia, che fa parte dello Ski Tour 2020.

Federico Pellegrino affronta la gara in cerca di un ritorno su quel podio che in questa stagione un po’ complicata ha conquistato due volte, a Planica e a Lenzerheide (e avrebbe potuto conquistarne un altro a Dresda, se non fosse stato abbattuto senza pietà nei quarti di finale). L’occasione odierna, peraltro, potrebbe essere molto ghiotta, perché non c’è quasi mai stato un momento migliore negli ultimi due anni per battere Johannes Klaebo.

Il norvegese, infatti, viene dalla frattura del dito di una mano procurata in un incidente banale nella sua vita privata, nelle ultime due gare distance disputate non ha esattamente brillato e, più in generale, sembra in calo di condizione sia fisica che morale. Questo a causa della fine di tutte le chance di recuperare punti in Coppa del Mondo nei confronti del russo Alexander Bolshunov, ormai a più di 500 punti di distanza e sostanzialmente impossibile da riprendere.

Oltre a Pellegrino, ci saranno anche Francesco De Fabiani, Maicol Rastelli, Giandomenico Salvadori, Simone Daprà e Paolo Ventura in gara per i colori italiani. Per quel che riguarda il settore femminile, in cui c’è ancora una grandissima lotta in seno alla Coppa del Mondo sprint, si presenteranno al via Greta Laurent, Lucia Scardoni, Elisa Brocard ed Ilaria Debertolis. Non ci sarà invece Anna Comarella, che ha deciso di chiudere il suo Ski Tour.

Si comincerà con le qualificazioni femminili dalle ore 13:45, seguite da quelle maschili alle 14:20; le finali si terranno dalle 16:15. Buon divertimento con la DIRETTA LIVE di OA Sport!

Foto: Pentaphoto