LIVE Sci di fondo, Sprint Are 2020 in DIRETTA: Federico Pellegrino è secondo! Vincono Klaebo e Johaug, settima Greta Laurent!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

18.00 La nostra diretta termina qui, grazie per averci seguito. Appuntamento al prossimo live, buona serata da OA Sport.

17.57 Federico Pellegrino è secondo a 2″39 dal dominante norvegese Johannes Klaebo, che vince in 2’02″63. Completa il podio il francese Renaud Jay, terzo a 3″70. Staccati tutti gli altri: quarto il norvegese Paal Golberg, quinto il francese Lucas Chanavat, sesto il norvegese Erik Valnes.

17.54 Partita la finale maschile con Federico Pellegrino.

Loading...

Loading...

17.44 Tripletta norvegese e vince ancora THERESE JOHAUG! Seconda Heidi Weng, terza Astrid Jacobsen. Quarta la svedese Jonna Sundling, quinta la svizzera Nadine Faehndrich, sesta la svedese Linn Svahn.

17.41 Partita la finale femminile!

17.35 Retrocesso in ultima piazza Simen Krueger, sarà 29° Francesco De Fabiani.

17.33 In semifinale Federico Pellegrino! L’azzurro è secondo a 0″14 dal norvegese Paal Golberg, che vince in 2’09″71. Entrambi vanno in semifinale. Niente ripescaggi da questa serie.

17.30 Al via la seconda semifinale con Federico Pellegrino.

17.27 Passano il norvegese Johannes Klaebo, primo in 2’07″76, ed il transalpino Renaud Jay, secondo a 0″52. Confidano nel ripescaggio il francese Lucas Chanavat ed il norvegese Erik Valnes.

17.25 Al via la prima semifinale maschile.

17.20 Passano la svedese Linn Svahn, prima in 2’31″67, e la norvegese Astrid Jacobsen, seconda a 0″27. Greta Laurent, terza a 0″50 ed eliminata. L’azzurra è settima assoluta. Ripescate la svedese Jonna Sundling e l’elvetica Nadine Faehndrich.

17.17 Scattata la seconda semifinale con Greta Laurent.

17.14 Passano due norvegesi: vince Therese Johaug in 2’28″74 davanti a Heidi Weng, seconda a 1″21. Sperano nel ripescaggio la svedese Jonna Sundling e l’elvetica Nadine Faehndrich.

17.11 Al via la prima semifinale femminile.

17.09 Avanti per ripescaggio il russo Alexander Bolshunov ed il transalpino Valentin Chauvin.

17.06 Passano lo sloveno Miha Simenc, primo in 2’07″13, ed i norvegese Paal Golberg, secondo a 0″10. Fuori Francesco De Fabiani, sest0 a 21″05 e 30° assoluto.

17.03 Parte l’ultima serie. Al via Golberg (NOR), Roethe (NOR), Maltsev (RUS), De Fabiani (ITA), Simenc (SLO), Bergstroem (SWE).

17.01 In semifinale Federico Pellegrino! L’azzurro è secondo a 0″37 dal norvegese Simen Krueger, che vince in 2’05″76. Entrambi vanno in semifinale. Niente ripescaggi da questa serie.

16.58 Al via il quarto quarto di finale. Partono Pellegrino (ITA), Krogh (NOR), Krueger (NOR), Larkov (RUS), Parisse (FRA), Novak (CZE).

16.56 Passano il transalpino Lucas Chanavat, primo in 2’04″55, ed il britannico James Clugnet, secondo a 0″99. Possibile ripescaggio per il transalpino Valentin Chauvin.

16.54 Al via il terzo quarto di finale. Scattano Melnichenko (RUS), Clugnet (GBR), Iversen (NOR), Sundby (NOR), Chauvin (FRA), Chanavat (FRA).

16.51 Passano il russo Denis Spitsov, primo in 2’04″14, ed il transalpino Renaud Jay, secondo a 0″28. Spera nel ripescaggio lo statunitense Simeon Hamilton.

16.48 Al via il secondo quarto. In gara Jay (FRA), Spitsov (RUS), Miyazawa (JAP), Hamilton (USA), Vuorinen (FIN), Thorn (SWE).

16.45 Passano Johannes Klaebo, vincitore in 2’05″03, ed il connazionale Erik Valnes, secondo a 0″12. Sperano nel ripescaggio il russo Alexander Bolshunov ed il polacco Maciej Starega.

16.42 Al via il primo quarto di finale maschile. Klaebo (NOR), Valnes (NOR), Backscheider (FRA), Bolshunov (RUS), Jouve (FRA), Starega (POL)

16.40 Ripescate la svedese Linn Svahn e la statunitense Jessica Diggins.

16.38 Passano la statunitense Sophie Caldwell, prima in 2’34″92, e la finlandese Laura Mononen, seconda a 0″04. Fuori Ilaria Debertolis, sesta a 2″47 e 26ma assoluta.

16.35 Scattato l’ultimo quarto di finale. Allo start Mononen (FIN), Janatova (CZE), Debertolis (ITA), Andersson (SWE), Caldwell (USA), L. U. Weng (NOR).

16.33 In semifinale Greta Laurent! L’azzurra è seconda a 1″42 dalla norvegese Astrid Jacobsen, che vince in 2’28″48. Entrambe vanno in semifinale. Niente ripescaggi da questa serie.

16.30 Scattato il quarto quarto di finale. In gara Laurent (ITA), Jacobsen (NOR), Kern (USA), T. U. Weng (NOR), Bjornsen (USA), Kylloenen (FIN).

16.28 Passano la svedese Jonna Sundling, prima in 2’33″19, e la norvegese Ragnhild Haga, seconda a 0″92. Non ci saranno ripescaggi da questa serie.

16.25 Scattato il terzo quarto di finale. Al via Haga (NOR), Sundling (SWE), Parmakoski (FIN), Myhre (NOR), Claudel (FRA), Chi (CHN).

16.22 Heidi Weng e Johaug passano (la leader di Coppa del Mondo però fa fatica a trovare spazi in salita tra le altre), Diggins entra nei ripescaggi con 2’30”, fuori Oestberg. Rimane dentro le due lucky loser, col miglior tempo dei due, Svahn.

16:20 Ecco ora il secondo quarto di finale.

16:18 2’27″9 per Faehndrich che precede Falla e Svahn, 2’29″8 per la svedese e 2’37″3 per Lampic: questi i due tempi di ripescaggio in questa sprint atipica, con 700 metri dei quali la maggior parte in salita con pendenze durissime, fino al 20%.

16:15 Al via il primo quarto femminile!

16:12 Tre minuti al via dei quarti femminili!

16:09 Questi invece i quarti maschili (dalle 16:45)

QUARTO 1 Klaebo (NOR), Valnes (NOR), Backscheider (FRA), Bolshunov (RUS), Jouve (FRA), Starega (POL)

QUARTO 2 Jay (FRA), Spitsov (RUS), Miyazawa (JAP), Hamilton (USA), Vuorinen (FIN), Thorn (SWE)

QUARTO 3 Melnichenko (RUS), Clugnet (GBR), Iversen (NOR), Sundby (NOR), Chauvin (FRA), Chanavat (FRA)

QUARTO 4 Pellegrino (ITA), Krogh (NOR), Krueger (NOR), Larkov (RUS), Parisse (FRA), Novak (CZE)

QUARTO 5 Golberg (NOR), Roethe (NOR), Maltsev (RUS), De Fabiani (ITA), Simenc (SLO), Bergstroem (SWE)

16:05 Questa la composizione dei quarti femminili, al via alle 16:15

QUARTO 1 Svahn (SWE), Falla (NOR), Lampic (SLO), Faehndrich (SUI), Kalla (SWE), Stadlober (AUT)

QUARTO 2 Johaug (NOR), H. Weng (NOR), Oestberg (NOR), Brennan (USA), Diggins (USA), Jialin (CHN)

QUARTO 3 Haga (NOR), Sundling (SWE), Parmakoski (FIN), Myhre (NOR), Claudel (FRA), Chi (CHN)

QUARTO 4 Laurent (ITA), Jacobsen (NOR), Kern (USA), T. U. Weng (NOR), Bjornsen (USA), Kylloenen (FIN)

QUARTO 5 Mononen (FIN), Janatova (CZE), Debertolis (ITA), Andersson (SWE), Caldwell (USA), L. U. Weng (NOR)

16:00 Eccoci tornati per le fasi finali della sprint di Are.

14:55 Per le qualificazioni è tutto, ci risentiamo intorno alle 16 per raccontarvi le fasi finali che cominceranno alle 16:15.

14:54 Oltre a Pellegrino, si qualifica con il 21° tempo De Fabiani. Fuori Salvadori, Daprà e Ventura.

14:53 CLASSIFICA QUALIFICAZIONI MASCHILI

1 Klaebo (NOR) 1’49″64

2 Golberg (NOR) +2″58

3 Valnes (NOR) +2″65

4 Pellegrino (ITA) +4″01

5 Jay (FRA) +4″12

14:52 79° con 2’13″91 Ventura.

14:50 Al via anche Paolo Ventura con l’82.

14:48 59° tempo per Daprà a 17″10 da Klaebo, Salvadori manca di poco la qualificazione ed è 35° a 10″90 dal norvegese.

14:46 Partiti Daprà e Salvadori.

14:45 Notevole balzo di Miyazawa: il giapponese è 15° con il 51! 6″79 il suo ritardo da Klaebo.

14:44 Scende intanto in ventesima posizione De Fabiani, mentre Bolshunov è 22°.

14:43 Vola in quinta posizione Renaud Jay, il francese è a 11 centesimi da Pellegrino e a 4″12 dalla testa.

14:42 Come noto, non parte Rastelli. Il prossimo italiano sarà Daprà con il 66.

14:42 Gran balzo del britannico Clugnet, che va a prendersi la settima posizione a 5″25 da Klaebo.

14:41 Al momento Pellegrino è l’unico non norvegese o russo all’interno dei primi 12. De Fabiani è sceso al 16° posto.

14:40 Quarto posto per Pellegrino! 4″01 da Klaebo per l’azzurro.

14:40 Quarto Melnichenko a 4″39 dal leader.

14:39 Bolshunov è 25 centesimi più lento di De Fabiani.

14:39 Buon 11° posto per De Fabiani! Si assicura la qualificazione a 8″34 da Klaebo.

14:38 In scena tantissimi big, e adesso lo è anche Pellegrino!

14:37 Partito anche Bolshunov.

14:36 Partito De Fabiani.

14:35 Non parte Ustiugov!

14:34 KLAEBO! Dimostrazione immediata di forza del norvegese in 1’49″64! Golberg è secondo per sette centesimi su Valnes, quattro norvegesi ai primi quattro posti con l’inserimento anche di Krogh.

14:33 Seconda posizione per il russo Spitsov a 2″64 da Holund.

14:32 Primi arrivi con Valnes che setta un tempo di 1’52″29 che è subito molto interessante.

14:30 E’ stato effettuato un ulteriore rinvio di 5 minuti, ma adesso il via è stato dato!

14:28 Non si hanno attualmente notizie dei tempi degli uomini.

14:24 Un minuto al via della qualificazione maschile!

14:22 Parte con il numero 11 Johannes Klaebo, mentre il vincitore di due giorni fa a Oestersund, Paal Golberg, è al via con il 12. C’è il 28 per il leader di Coppa del Mondo, Alexander Bolshunov.

14:17 Primo a prendere il via sarà lo svedese Jens Burman, seguito dai norvegesi Erik Valnes e Sjur Roethe.

14:12 Per gli uomini la partenza sarà alle 14:25, dunque un pochino più in ritardo di quanto inizialmente programmato.

14:08 Siamo ora pronti a voltare pagina e a passare alle qualificazioni maschili.

14:05 CLASSIFICA QUALIFICAZIONI FEMMINILI

1. Johaug (NOR) 2’13″30

2 H. Weng (NOR) +4″53

3 Laurent (ITA) +4″77

4 Svahn (SWE) +5″24

5 Mononen (FIN) +5″44

12 Debertolis (ITA) +9″36

14:04 Conclusa la qualificazione femminile, Greta Laurent e Ilaria Debertolis passano col 3° e 12° tempo! Brocard prima delle escluse, lontanissima Scardoni.

14:01 Ancora in nove devono terminare la prova (l’andorrana Vila Obiols non ha preso il via).

14:00 La cinese Chunxue Chi estromette Brocard dalle 30, dunque sono due le italiane che disputeranno i quarti di finale nel pomeriggio.

13:59 Notevole Ilaria Debertolis: 12° posto in 2’22″66!

13:58 28° posto per Brocard a 14″65 da Johaug, in bilico la sua permanenza nelle 30.

13:58 Stanno per chiudere la loro prova anche Brocard e Debertolis.

13:57 2’36″70 per Scardoni, penultima e già fuori dalle 30.

13:56 TERZO POSTO PER GRETA LAURENT! 4″77 di ritardo da Johaug per l’azzurra!

13:56 Falla sesta a 6″71, adesso le norvegesi sono sei nelle prime otto.

13:55 Bella prova anche della finlandese Mononen, quarta a 5″44.

13:55 Linn Svahn spezza l’egemonia norvegese piazzandosi terza a 5″24 da Johaug.

13:54 Nono posto temporaneo per Lampic, mentre sono partite sia Greta Laurent che Lucia Scardoni.

13:53 Adesso è tutta Norvegia davanti con Johaug che precede di oltre quattro secondi Heidi Weng, Jacobsen, Oestberg e Haga.

13:51 JOHAUG 2’13″30! Si prende il comando di forza la norvegese!

13:51 Si portano per ora al terzo, quarto e quinto posto le tre americane Brennan, Diggins e Bjornsen.

13:50 Non prende il via Frida Karlsson, ed è una notizia non di poco conto!

13:49 Arrivano le big: la norvegese Ragnild Haga e la svedese Jonna Sundling si prendono primo e secondo posto con 2’20″45 e 2’20″70.

13:48 2’30″61 il primo tempo fatto registrare da Swirbul.

13:47 Partite in nove, tra cui la nona di Coppa del Mondo, l’austriaca Teresa Stadlober.

13:45 Ed ecco le primissime partenze!

13:43 Due minuti al via per le donne!

13:40 Prima a partire sarà l’americana Hailey Swirbul. Johaug avrà il 16, Lampic il 18, le svedesi Frida Karlsson e Linn Svahn il 21 e 28. Intervallo tra le partenti: 15 secondi.

13:35 Dieci minuti all’inizio della qualificazione femminile.

13:30 Per quel che riguarda gli uomini, invece, abbiamo: 26 De Fabiani, 32 Pellegrino, 66 Daprà, 67 Salvadori, 82 Ventura.

13:25 Questi i numeri di partenza delle italiane sui soli 700 metri della qualificazione di Are: 35 Laurent, 36 Scardoni, 43 Brocard, 45 Debertolis. 65 le concorrenti al via.

13:20 Si comincerà alle 13:45 con la gara femminile e alle 14:20 con la gara maschile. A proposito di quest’ultima, non ci sarà Maicol Rastelli, vittima di una brutta caduta a Oestersund e costretto così a non prendere il via oggi.

13:15 Un saluto a tutti i lettori di OA Sport, e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle qualificazioni delle gare sprint a tecnica libera maschile e femminile in programma ad Are, in Svezia, e inserite all’interno dello Ski Tour.

La presentazione delle sprint di Are

Buon pomeriggio a tutti, e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle qualificazioni della gara sprint a tecnica libera in programma ad Are, in Svezia, che fa parte dello Ski Tour 2020.

Federico Pellegrino affronta la gara in cerca di un ritorno su quel podio che in questa stagione un po’ complicata ha conquistato due volte, a Planica e a Lenzerheide (e avrebbe potuto conquistarne un altro a Dresda, se non fosse stato abbattuto senza pietà nei quarti di finale). L’occasione odierna, peraltro, potrebbe essere molto ghiotta, perché non c’è quasi mai stato un momento migliore negli ultimi due anni per battere Johannes Klaebo.

Il norvegese, infatti, viene dalla frattura del dito di una mano procurata in un incidente banale nella sua vita privata, nelle ultime due gare distance disputate non ha esattamente brillato e, più in generale, sembra in calo di condizione sia fisica che morale. Questo a causa della fine di tutte le chance di recuperare punti in Coppa del Mondo nei confronti del russo Alexander Bolshunov, ormai a più di 500 punti di distanza e sostanzialmente impossibile da riprendere.

Oltre a Pellegrino, ci saranno anche Francesco De Fabiani, Maicol Rastelli, Giandomenico Salvadori, Simone Daprà e Paolo Ventura in gara per i colori italiani. Per quel che riguarda il settore femminile, in cui c’è ancora una grandissima lotta in seno alla Coppa del Mondo sprint, si presenteranno al via Greta Laurent, Lucia Scardoni, Elisa Brocard ed Ilaria Debertolis. Non ci sarà invece Anna Comarella, che ha deciso di chiudere il suo Ski Tour.

Si comincerà con le qualificazioni femminili dalle ore 13:45, seguite da quelle maschili alle 14:20; le finali si terranno dalle 16:15. Buon divertimento con la DIRETTA LIVE di OA Sport!

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Pentaphoto