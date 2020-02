LIVE Sci di fondo, 10 e 15 km Oestersund 2020 in DIRETTA: dominio Norvegia, vincono Therese Johaug e Sjur Roethe!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

17.35 La nostra diretta termina qui, grazie per averci seguito. Appuntamento al prossimo live, buona serata da OA Sport.

17.32 Così gli azzurri: Francesco De Fabiani è 24° a 1’03″3, Giandomenico Salvadori è 39° a 1’39″3, Simone Daprà è 55° a 2’10″5, Paolo Ventura è 57° a 2’18″7, Maicol Rastelli è 72° a 3’12″1, Francesco Pellegrino, che ha conquistato i 15 punti di bonus, è 74° a 3’13″1.

17.27 Attendiamo gli ultimi arrivi per determinare le posizioni degli azzurri.

17.20 Quinto il leader della generale, il russo Alexander Bolshunov, con 22″2 di ritardo all’arrivo.

17.13 Incredibile rimonta vincente di Sjur Roethe, che va a vincere in 30’41″5, con 1″7 sul connazionale Simen Krueger!

17.11 Dopo 12.6 km risale dalle retrovie Sjur Roethe, che scavalca Holund ed è a 6″0 da Krueger!

17.06 Krueger passa con 3″2 ai 10 km sul connazionale Holund: sfida a due per il successo!

17.01 Il norvegese Simen Krueger passa al comando ai 7.6 km con sei decimi sul connazionale Hans Holund.

16.54 Resiste il crono di Pellegrino ai 2.6 km, l’azzurro si avvicina ai 15 punti di bonus.

16.46 Il norvegese Martin Sundby fa segnare il miglior crono in 16’08″4 ai 7.6 km.

16.41 Miglior crono ai 10 km per il norvegese Finn Krogh, che passa in 20’29″4.

16.36 L’unica spiegazione plausibile è che Pellegrino sia partito a tutta per prendere i 15 punti bonus al primo intermedio per poi procedere tirare i remi in barca, dato che ai 7.5 km è penultimo.

16.31 Intanto ai 5 km il miglior crono è ora del norvegese Finn Krogh, in 10’09″3.

16.26 Forse c’è un errore nell’intermedio di Federico Pellegrino, segnalato ai 5 km con 28″ rispetto ad atleti a cui ai 2.6 km avrebbe dato 19″, perdendo in pratica 47″ in 2.4 km.

16.23 Partito fortissimo, almeno rispetto a chi lo precedeva, Federico Pellegrino, al momento primo dopo 2.6 km in 5’45″1.

16.20 Scattati anche gli altri tre azzurri, siamo in attesa dei primi rilevamenti cronometrici significativi dopo 2.6 km.

16.15 Partito Federico Pellegrino, tra poco, a breve distanza l’uno dall’altro, al via Simone Daprà, Paolo Ventura e Giandomenico Salvadori.

16.10 Partito il primo atleta, il primo azzurro sarà Federico Pellegrino con il numero 10.

16.05 In casa Italia saranno della partita Federico Pellegrino, Francesco De Fabiani, Giandomenico Salvadori, Maicol Rastelli, Paolo Ventura e Simone Daprà.

16.00 La 15 km tl maschile con partenze ad intervalli scatterà alle ore 16.10.

15.55 Tra un quarto d’ora scatterà la gara maschile!

14.35 Appuntamento alle ore 16.10 con la 15 km maschile.

14.32 Così le azzurre: 17ma Anna Comarella a 1’44″6, 20ma Elisa Brocard a 1’50″1, 49ma Ilaria Debertolis a 2’37″2, 57ma Greta Laurent a 2’53″3, 58ma Lucia Scardoni a 2’55″4.

14.27 Si attendono gli ultimi arrivi per determinare le posizioni finali delle azzurre.

14.24 Sesta la norvegese a 1’05″0. Solo la svedese Ebba Andersson, quarta, non è norvegese tra le prime sei della classifica.

14.20 Soltanto la norvegese Astrid Jacobsen potrebbe ancora inserirsi attorno al quarto posto tra le atlete ancora sul tracciato.

14.14 Si completa il dominio di Therese Johaug, che chiude in 21’49″7, lasciando a 45″6 Heidi Weng e a 47″3 Ingvild Oestberg. Tutte le altre avversarie ad oltre un minuto di ritardo.

14.10 Dominio incontrastato della norvegese: il vantaggio sulla connazionale Heidi Weng sale a 39″5 dopo 7.6 km.

14.05 Dopo 5.6 km il vantaggio di Therese Johaug sale a 26″6 su Heidi Weng!

14.00 Dopo 4.2 km Therese Johaug passa in 9’46”, distanziando di 20″9 Heidi Weng e di 33″8 Frida Karlsson!

13.55 IMPRESSIONANTE JOHAUG! Dopo 2.6 km passa in 6’13″7 e relega a 12″8 la svedese Frida Karlsson!

13.53 Dopo 2.6 km la svedese Frida Karlsson fa segnare 6’26″5.

13.49 Partita Therese Johaug!

13.44 Anna Comarella è sesta a 7″6, Lucia Scardoni è 12ma a 19″8.

13.39 E’ della svedese Emma Ribom il miglior crono dopo 2.6 km con 6’45″8.

13.35 Scattata Anna Comarella, pronta a partire Lucia Scardoni. A breve avremo i primi rilevamenti cronometrici.

13.31 Partita la prima atleta, con l’8 a breve tocca ad Anna Comarella.

13.25 Lo Ski Tour è una nuova manifestazione che scatterà oggi, sabato 15 febbraio e si esaurirà domenica 23. Prime tre tappe in Svezia, ultime tre in Norvegia: previste due sprint, una mass start, due pursuit e la gara inaugurale a cronometro. Tutte le tappe sono valide per la classifica di Coppa del Mondo, seppur con punteggi dimezzati.

13.20 Nella prova odierna saranno ben undici gli azzurri impegnati: saranno della partita Federico Pellegrino, Francesco De Fabiani, Giandomenico Salvadori, Maicol Rastelli, Paolo Ventura e Simone Daprà nella prova maschile e Lucia Scardoni, Greta Laurent, Elisa Brocard, Anna Comarella ed Ilaria Debertolis in quella femminile.

13.15 Buongiorno e benvenuti alla diretta live testuale della tappa inaugurale dello Ski Tour 2020, che oggi prevede due gare distance con partenze ad intervalli in tecnica libera, valide per la Coppa del Mondo di sci di fondo in programma ad Oestersund, in Svezia: oggi, sabato 15 febbraio, alle ore 13.30 scatterà la 10 km femminile, mentre per quanto concerne la 15 km maschile bisognerà attendere le ore 16.10.

OA Sport vi propone la diretta live testuale della tappa inaugurale dello Ski Tour 2020, che oggi prevede due gare distance con partenze ad intervalli in tecnica libera, valide per la Coppa del Mondo di sci di fondo in programma ad Oestersund, in Svezia: oggi, sabato 15 febbraio, alle ore 13.30 scatterà la 10 km femminile e per questo motivo la nostra diretta inizierà attorno alle ore 13.00. Buon divertimento con la nostra diretta live testuale in tempo reale!

