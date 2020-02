LIVE Kenin-Muguruza 2-3, Finale Australian Open 2020 in DIRETTA: la spagnola conserva il break di vantaggio!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

2-3 Prima e rovescio vincente a chiudere il game per l’americana.

40-30 Muguruza si apre benissimo il campo ma sbaglia un semplice dritto in avanzamento.

30-30 Scappa via il dritto alla spagnola.

15-30 Ottima risposta di Muguruza e rovescio di Kenin in rete.

15-15 Straordinario tocco corto in diagonale di Muguruza, pazzesca giocata della spagnola!

15-0 Stecca la risposta di rovescio Muguruza.

1-3 Rovescio incrociato della statunitense in corridoio.

A-40 Recupero in lob di Kenin leggermente lungo.

40-40 Kenin spinge bene con il rovescio e ottiene la parità.

40-30 La spagnola si riprende con la prima e dritto vincente.

30-30 Secondo doppio fallo consecutivo di Muguruza!

30-15 Doppio fallo dell’iberica.

30-0 Rovescio piatto di Kenin che non supera il nastro.

15-0 Ace esterno di Muguruza!

1-2 Dritto di Kenin in corridoio, break per Muguruza!

40-A Risposta vincente di rovescio per Muguruza, terzo break point.

40-40 Rovescio della spagnola lungo, si salva ancora Kenin.

40-A La statunitense sbaglia uno schiaffo al volo piuttosto semplice, seconda palla break per Muguruza.

40-40 Dritto di Kenin in difesa out.

A-40 Prima vincente per Kenin.

40-40 Scambio durissimo portato a casa dall’americana con un rovescio che pizzica appena la riga!

40-A Spinge bene la spagnola che si prende il punto con un poderoso dritto in cross.

40-40 Lungolinea di dritto di Muguruza che poi chiude con il successivo schiaffo al volo.

40-30 Rovescio di Muguruza che non trova il campo.

30-30 Kenin attacca a rete e vince il punto nonostante una volèe non perfetta.

15-30 Dritto di Kenin profondo per centimetri, situazione interessante.

15-15 Scappa via il dritto all’americana.

15-0 Kenin chiama a rete Muguruza, la quale arriva bene sulla palla ma forza troppo il colpo e manda fuori.

1-1 Risposta di rovescio della statunitense in rete.

40-30 Di nuovo prima e rovescio per la spagnola che sta entrando nel match grazie al servizio.

30-30 Prima precisa di Muguruza che chiude il punto con lo schiaffo al volo.

15-30 Prima vincente di Muguruza.

0-30 Splendido cambio in lungolinea di Kenin, partita decisamente meglio.

0-15 Ottima risposta anticipata di Kenin che sorprende l’avversaria.

1-0 Lungolinea della spagnola troppo profondo.

40-15 Stavolta il nastro aiuta la spagnola a battere la palla corta di Kenin.

40-0 Rovescio della Muguruza fermato dal nastro.

30-0 Controsmorzata dell’iberica troppo lunga.

15-0 Rovescio di Muguruza in rete.

INIZIA LA PARTITA!

9:45 Finito il riscaldamento, tutto pronto alla Rod Laver Arena.

9:40 Iniziate le fasi di riscaldamento, servirà prima la Kenin.

9:37 Ecco l’arrivo di Muguruza e Kenin, accolte dall’ovazione del pubblico australiano.

9:30 Le due tenniste ancora non fanno il loro ingresso sul campo della Rod Laver Arena, la sfida comincerà con qualche minuto di ritardo.

9:25 Nell’unico precedente, risalente allo scorso settembre a Pechino, è stata la giovane americana ad avere la meglio. Si prospetta per questo un atto conclusivo decisamente interessante.

9:20 Nell’autoritario 2-0 con il quale ha superato in semifinale Simona Halep, Muguruza ha messo in mostra il meglio del proprio repertorio e questa per lei rappresenta una ghiotta opportunità per risalire la china nel ranking WTA, dove al momento occupa la 32ma posizione.

9:15 Per Kenin si tratta della prima finale Slam della carriera. A soli 21 anni la tennista statunitense potrà giocarsi le sue chance. Muguruza invece ha trionfato al Roland Garros nel 2016 e Wimbledon nel 2017 e quindi è di certo più abituata dell’avversaria a giocare partite importanti.

9:10 La spagnola sta giocando in modo implacabile e parte con i favori del pronostico. La statunitense però viene dal clamoroso successo contro la numero 1 Barty e vuole cavalcare il momento.

9:05 Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della finale del singolare femminile degli Australian Open 2020 di tennis tra Garbine Muguruza e Sofia Kenin.

Il programma di Muguruza-Kenin – La presentazione della finale femminile degli Australian Open 2020

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della finale del singolare femminile degli Australian Open 2020 di tennis tra Garbine Muguruza e Sofia Kenin. Sul campo della Rod Laver Arena, vi sarà la chiosa per le donne e la spagnola parte coi favori del pronostico.

Nell’autoritario 2-0 con il quale ha superato in semifinale Simona Halep la numero trentadue del mondo ha messo in mostra il meglio del proprio repertorio. Ottimo ritmo al servizio, dritto potente e preciso oltre che un rovescio molto solido. Va da sé che nella finale di uno Slam tutto è possibile. Bisognerà capire come Muguruza gestirà la pressione. Di certo è più abituata dell’avversaria a giocare partite importanti, visti i trionfi al Roland Garros nel 2016 e Wimbledon nel 2017. Per Kenin si tratta della prima finale Slam della carriera. A soli 21 anni la tennista statunitense potrà giocarsi le sue chance anche se, almeno sulla carta, parte leggermente sfavorita. In realtà le possibilità di vittoria in semifinale contro la numero uno del ranking mondiale e tennista di casa Ashleigh Barty erano decisamente inferiori eppure è riuscita a rifilarle un secco 2-0. Nell’unico precedente, risalente allo scorso settembre a Pechino, è stata proprio la giovane statunitense ad avere la meglio. Si prospetta per questo un atto conclusivo decisamente interessante.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE della finale del singolare femminile degli Australian Open 2020 di tennis tra Garbine Muguruza e Sofia Kenin: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Si comincia alle 09.30. Buon divertimento!

Foto: LaPresse