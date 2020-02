LIVE Manresa-Dinamo Sassari, Champions League basket 2020 in DIRETTA: aggiornamenti in tempo reale

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Il programma del match

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Manresa-Dinamo Sassari, sfida valevole per la quattordicesima e ultima giornata della fase a gironi della Basketball Champions League 2019-2020.

La Dinamo Sassari è attualmente al comando del girone A insieme al Turk Telekom con un record di 10 vittorie e 3 sconfitte: i sardi sono già qualificati agli ottavi di finale della competizione ma hanno bisogno di un successo stasera per poter sperare di agguantare il primo posto, che ora come ora è nelle mani del sodalizio turco, dal momento che il team di Ankara è avvantaggiato negli scontri diretti. La squadra allenata da Gianmarco Pozzecco è reduce dal bruciante ko in campionato in quel di Trieste, giunto soltanto a fil di sirena per mano del Lobito Fernandez: i giganti rimangono comunque saldamente al secondo posto in Serie A ma si sono allontanati dalla Virtus Bologna capolista (ora a -6). Il Baxi Manresa, invece, occupa la terza posizione del girone A di Champions League in compagnia del Filou Oostende con il record di 7-6, ma non ha ancora ottenuto la qualificazione matematica alla fase a scontri diretti, perché Lietkabelis e Hapoel Holon (score di 6-7) possono ancora sperare in un sorpasso all’ultima curva. Il club catalano ha un ottimo rendimento tra le mura amiche, dove ha vinto 5 delle 6 partite disputate. All’andata il Manresa riuscì ad espugnare Sassari con il punteggio di 73-74.

Il match si disputerà presso il Pavelló Nou Congost di Manresa e comincerà alle ore 20.00. Buon divertimento con la Diretta Live testuale di OA Sport!

