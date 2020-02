LIVE Kenin-Muguruza 4-6 6-2 6-2, Finale Australian Open 2020 in DIRETTA: la statunitense conquista il primo Slam della carriera!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

La nostra DIRETTA LIVE termina qui, grazie per averci seguito e buon proseguimento di giornata da parte di OA Sport.

11:49 Kenin batte Muguruza in tre set (4-6, 6-2, 6-2) e conquista il primo Slam della sua carriera, autrice di un percorso straordinario!

6-2 La partita si chiude con un altro doppio fallo di Muguruza!

40-A Risposta vincente in diagonale con il dritto della statunitense, secondo match point.

40-40 Scappa la risposta all’americana.

40-A Seconda di servizio troppo controllata dell’iberica, Kenin ne fa un sol boccone con il rovescio. Match point.

40-40 Secondo doppio fallo consecutivo per Muguruza! Confusione totale per lei.

40-30 Sesto doppio fallo per la spagnola.

40-15 Altro ace di Muguruza, aiutata e non poco dal servizio.

30-15 Ennesimo rovescio vincente in risposta per Kenin.

30-0 Ace centrale per la nativa di Caracas.

15-0 Prima vincente della spagnola.

5-2 Risposta di Muguruza in rete.

40-30 Accelerazione da paura di Muguruza, nessuna delle due tenniste vuole mollare in ogni singolo punto!

40-15 Lungolinea in controbalzo di Kenin in corridoio.

40-0 Stecca la risposta Muguruza.

30-0 Slice pazzesco di Kenin che poi chiude il punto con il passante.

15-0 Risposta di Muguruza in corridoio.

4-2 Doppio fallo della spagnola e break di Kenin!

40-A Sbaglia con il rovescio Muguruza.

40-30 Dritto dell’iberica lungo.

40-15 Ace di Muguruza.

30-15 Kenin salva di tutto ma non può nulla sullo smash della spagnola.

15-15 Dritto di Muguruza nettamente fuori misura.

15-0 Lungo il lob di Kenin.

3-2 Passante vincente di Kenin che vince il game da 0-40!

A-40 Ace della statunitense in uno dei momenti più importanti!

40-40 Che carattere Kenin! Salva anche la terza palla break facendo muovere l’avversaria e punendola con il dritto.

30-40 Ancora un rovescio lungolinea vincente per Kenin! Il livello degli scambi è salito di colpo.

15-40 Il rovescio lungolinea non abbandona l’americana che annulla il primo break point.

0-40 Kenin sbaglia un dritto semplicissimo con i piedi dentro il campo, tre palle break per Muguruza.

0-30 Scappa via il dritto alla statunitense, momento di partita delicatissimo.

0-15 Rovescio di Kenin in rete in seguito all’accelerazione di Muguruza.

2-2 Smash a rimbalzo della spagnola che deve fare tre volte il punto per superare una Kenin in forma smagliante.

40-30 Ace centrale di Muguruza!

30-30 Prima vincente in soccorso di Muguruza.

15-30 Kenin a segno con il rovescio in lungolinea!

15-15 Smorzata dell’iberica che non supera il nastro.

15-0 Prima e dritto vincente della spagnola.

2-1 Scappa il rovescio a Muguruza.

40-30 Lob cercato dalla statunitense fuori misura.

40-15 Spinge bene e va a rete a prendersi il punto Kenin.

30-15 Risposta di incontro di rovescio vincente per Muguruza.

30-0 Muguruza compie tre salvataggi clamorosi ma poi stringe troppo il cross con il rovescio.

15-0 Dritto di Muguruza in corridoio.

1-1 La spagnola tiene il servizio a zero.

40-0 Kenin spreca un punto già fatto sbagliando il rovescio.

30-0 Dritto di Muguruza in lungolinea che non lascia scampo alla rivale.

15-0 Rovescio di Kenin in corridoio.

1-0 Rovescio di Muguruza in rete.

40-15 Il nastro dà una mano all’iberica.

40-0 Risposta di Muguruza che non trova il campo.

30-0 Altro errore di misura della spagnola.

15-0 Rovescio di Muguruza lungo.

INIZIATO IL TERZO SET.

6-2 Vola via il rovescio a Muguruza, la partita si deciderà al terzo set!

30-40 Si rifà subito la statunitense con una risposta di rovescio vincente.

30-30 Out la risposta di rovescio di Kenin.

15-30 Schiaffo al volo dell’iberica che pizzica appena la riga esterna!

0-30 Errore anche di rovescio per la spagnola.

0-15 Scappa il dritto a Muguruza.

5-2 Kenin serve una prima forte e chiude il punto con il dritto.

40-30 Diagonale di rovescio formidabile della spagnola.

40-15 Gran recupero di Kenin che costringe all’errore l’avversaria.

30-15 Rovescio di Kenin fuori dopo un bel salvataggio di Muguruza.

30-0 Servizio vincente per l’americana.

15-0 Bellissimo dritto in diagonale vincente di Kenin.

4-2 Quinto ace della partita per Muguruza.

40-15 Martellata di dritto della spagnola che prova a scuotersi.

30-15 Errore gratuito di dritto di Muguruza.

30-0 Angola troppo il dritto la statunitense.

15-0 Se ne va il recupero di dritto di Kenin.

4-1 Prima e dritto in diagonale vincente di Kenin.

40-15 Slice di Muguruza in rete.

30-15 Pallonetto spaziale di Muguruza! Di certo uno dei colpi più belli del torneo.

30-0 Lungo il rovescio della spagnola, la quale sembra aver perso fiducia e lucidità.

15-0 Dritto di Muguruza che non trova le linee del campo.

3-1 Out il rovescio di Muguruza, c’è il break!

30-40 Passante basso di Kenin che costringe l’avversaria all’errore in volèe, palla break per l’americana!

30-30 Imprecisa l’iberica con il rovescio lungolinea.

30-15 Dritto dal centro di Kenin troppo profondo.

15-15 Muguruza spinge bene con il dritto e chiude con la volèe.

0-15 Fatica Muguruza, un po’ in debito di ossigeno, che con la seconda non riesce proprio a vincere il punto.

2-1 Risposta di dritto della spagnola in rete.

40-0 Costretta nuovamente a correre, Muguruza cede con il dritto.

30-0 Kenin muove per tutto il campo l’avversaria e la colpisce con il rovescio incrociato.

15-0 Primo ace della partita per Kenin.

1-1 Ace di Muguruza! Anche la spagnola tiene la battuta a zero.

40-0 Bellissimo scambio che si chiude con il rovescio di Kenin in rete.

30-0 Servizio e rovescio vincente di Muguruza.

15-0 Out il rovescio di Kenin.

1-0 La statunitense vince il primo game a zero.

40-0 Dritto di Muguruza in corridoio.

30-0 Prima e dritto a chiudere di Kenin.

15-0 Non controlla la risposta di rovescio Muguruza.

INIZIATO IL SECONDO SET.

4-6 Dritto di Kenin in corridoio, il primo set se lo aggiudica la spagnola.

40-30 Avanza troppo Muguruza che indietreggia e non riesce poi a mandare la palla nel campo rivale.

40-15 Risposta di Kenin bloccata dal nastro, due set point per Muguruza.

30-15 Prima vincente di Muguruza.

15-15 Prima e dritto vincente della spagnola.

0-15 Muguruza non riesce a mettere i piedi in campo e sbaglia con il dritto.

4-5 Muguruza aggredisce la seconda di Kenin e scende a rete a prendersi il punto con la volèe!

30-40 Dritto della spagnola fermato dal nastro.

15-40 Attacca bene Muguruza che chiude il punto con il dritto in contropiede.

15-30 Troppo profonda la risposta di Muguruza.

0-30 Scappa via anche il dritto alla statunitense.

0-15 Lungo il rovescio di Kenin.

4-4 Muguruza perde il servizio con un altro doppio fallo!

15-40 Doppio fallo della spagnola, prime palle break per Kenin.

15-30 Errore di lunghezza anche con il rovescio per Muguruza.

15-15 Se ne va il dritto dell’iberica.

15-0 Ace esterno di Muguruza.

3-4 Attacca bene con il dritto Kenin, che porta a casa un game tanto importante quanto sofferto.

A-40 Ottima palla corta di Kenin sulla quale Muguruza non arriva.

40-40 Slice di Kenin in rete.

A-40 Rovescio in salvataggio di Muguruza che non atterra in campo.

40-40 Contropiede di rovescio vincente dell’americana che nelle palle break gioca con una marcia in più.

40-A Rovescio di Kenin fermato dal nastro.

40-40 Attacca in modo perfetto Kenin che salva tre break point con grande caparbietà.

30-40 Scappa il rovescio a Muguruza.

15-40 La statunitense annulla la prima con un rovescio lungolinea straordinario.

0-40 Rovescio di Kenin in rete, tre palle break.

0-30 Fortunata con il tocco del nastro Muguruza.

0-15 Sbaglia di dritto Kenin.

2-4 Serve and volley vincente di Muguruza.

A-40 Dritto di Kenin troppo profondo.

40-40 Notevole sventaglio di dritto dal centro di Kenin che trova l’incrocio delle righe.

40-30 Scambio estenuante che premia il coraggio di Muguruza nell’andare a rete e giocare una volèe lunga.

30-30 Passante di Kenin che punisce la discesa a rete della rivale.

30-15 Splendido dritto in diagonale di Kenin.

30-0 Ace messo a segno dalla spagnola.

15-0 Muguruza aggredisce il dritto della Kenin e va a bersaglio.

2-3 Prima e rovescio vincente a chiudere il game per l’americana.

40-30 Muguruza si apre benissimo il campo ma sbaglia un semplice dritto in avanzamento.

30-30 Scappa via il dritto alla spagnola.

15-30 Ottima risposta di Muguruza e rovescio di Kenin in rete.

15-15 Straordinario tocco corto in diagonale di Muguruza, pazzesca giocata della spagnola!

15-0 Stecca la risposta di rovescio Muguruza.

1-3 Rovescio incrociato della statunitense in corridoio.

A-40 Recupero in lob di Kenin leggermente lungo.

40-40 Kenin spinge bene con il rovescio e ottiene la parità.

40-30 La spagnola si riprende con la prima e dritto vincente.

30-30 Secondo doppio fallo consecutivo di Muguruza!

30-15 Doppio fallo dell’iberica.

30-0 Rovescio piatto di Kenin che non supera il nastro.

15-0 Ace esterno di Muguruza!

1-2 Dritto di Kenin in corridoio, break per Muguruza!

40-A Risposta vincente di rovescio per Muguruza, terzo break point.

40-40 Rovescio della spagnola lungo, si salva ancora Kenin.

40-A La statunitense sbaglia uno schiaffo al volo piuttosto semplice, seconda palla break per Muguruza.

40-40 Dritto di Kenin in difesa out.

A-40 Prima vincente per Kenin.

40-40 Scambio durissimo portato a casa dall’americana con un rovescio che pizzica appena la riga!

40-A Spinge bene la spagnola che si prende il punto con un poderoso dritto in cross.

40-40 Lungolinea di dritto di Muguruza che poi chiude con il successivo schiaffo al volo.

40-30 Rovescio di Muguruza che non trova il campo.

30-30 Kenin attacca a rete e vince il punto nonostante una volèe non perfetta.

15-30 Dritto di Kenin profondo per centimetri, situazione interessante.

15-15 Scappa via il dritto all’americana.

15-0 Kenin chiama a rete Muguruza, la quale arriva bene sulla palla ma forza troppo il colpo e manda fuori.

1-1 Risposta di rovescio della statunitense in rete.

40-30 Di nuovo prima e rovescio per la spagnola che sta entrando nel match grazie al servizio.

30-30 Prima precisa di Muguruza che chiude il punto con lo schiaffo al volo.

15-30 Prima vincente di Muguruza.

0-30 Splendido cambio in lungolinea di Kenin, partita decisamente meglio.

0-15 Ottima risposta anticipata di Kenin che sorprende l’avversaria.

1-0 Lungolinea della spagnola troppo profondo.

40-15 Stavolta il nastro aiuta la spagnola a battere la palla corta di Kenin.

40-0 Rovescio della Muguruza fermato dal nastro.

30-0 Controsmorzata dell’iberica troppo lunga.

15-0 Rovescio di Muguruza in rete.

INIZIA LA PARTITA!

9:45 Finito il riscaldamento, tutto pronto alla Rod Laver Arena.

9:40 Iniziate le fasi di riscaldamento, servirà prima la Kenin.

9:37 Ecco l’arrivo di Muguruza e Kenin, accolte dall’ovazione del pubblico australiano.

9:30 Le due tenniste ancora non fanno il loro ingresso sul campo della Rod Laver Arena, la sfida comincerà con qualche minuto di ritardo.

9:25 Nell’unico precedente, risalente allo scorso settembre a Pechino, è stata la giovane americana ad avere la meglio. Si prospetta per questo un atto conclusivo decisamente interessante.

9:20 Nell’autoritario 2-0 con il quale ha superato in semifinale Simona Halep, Muguruza ha messo in mostra il meglio del proprio repertorio e questa per lei rappresenta una ghiotta opportunità per risalire la china nel ranking WTA, dove al momento occupa la 32ma posizione.

9:15 Per Kenin si tratta della prima finale Slam della carriera. A soli 21 anni la tennista statunitense potrà giocarsi le sue chance. Muguruza invece ha trionfato al Roland Garros nel 2016 e Wimbledon nel 2017 e quindi è di certo più abituata dell’avversaria a giocare partite importanti.

9:10 La spagnola sta giocando in modo implacabile e parte con i favori del pronostico. La statunitense però viene dal clamoroso successo contro la numero 1 Barty e vuole cavalcare il momento.

9:05 Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della finale del singolare femminile degli Australian Open 2020 di tennis tra Garbine Muguruza e Sofia Kenin.

Il programma di Muguruza-Kenin – La presentazione della finale femminile degli Australian Open 2020

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della finale del singolare femminile degli Australian Open 2020 di tennis tra Garbine Muguruza e Sofia Kenin. Sul campo della Rod Laver Arena, vi sarà la chiosa per le donne e la spagnola parte coi favori del pronostico.

Nell’autoritario 2-0 con il quale ha superato in semifinale Simona Halep la numero trentadue del mondo ha messo in mostra il meglio del proprio repertorio. Ottimo ritmo al servizio, dritto potente e preciso oltre che un rovescio molto solido. Va da sé che nella finale di uno Slam tutto è possibile. Bisognerà capire come Muguruza gestirà la pressione. Di certo è più abituata dell’avversaria a giocare partite importanti, visti i trionfi al Roland Garros nel 2016 e Wimbledon nel 2017. Per Kenin si tratta della prima finale Slam della carriera. A soli 21 anni la tennista statunitense potrà giocarsi le sue chance anche se, almeno sulla carta, parte leggermente sfavorita. In realtà le possibilità di vittoria in semifinale contro la numero uno del ranking mondiale e tennista di casa Ashleigh Barty erano decisamente inferiori eppure è riuscita a rifilarle un secco 2-0. Nell’unico precedente, risalente allo scorso settembre a Pechino, è stata proprio la giovane statunitense ad avere la meglio. Si prospetta per questo un atto conclusivo decisamente interessante.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE della finale del singolare femminile degli Australian Open 2020 di tennis tra Garbine Muguruza e Sofia Kenin: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Si comincia alle 09.30. Buon divertimento!

