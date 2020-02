LIVE Barcellona-Olimpia Milano 84-80, Eurolega basket 2020 in DIRETTA: Delaney spezza i sogni milanesi

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Milano, in virtù del ko del Fenerbahce, è ottava in classifica, ma il Valencia ha allungato dopo la vittoria a Monaco di Baviera. Prossimo appuntamento europeo per la squadra milanese il 20 Febbraio con il Khimki Mosca e sarà una sfida decisiva.

A Milano non basta un Sergio Rodriguez da 14 punti ed un Kaleb Tarczewski da 13 punti e 9 rimbalzi.

MVP della partita un fantastico Malcolm Delaney, che ha chiuso con 26 punti e 9 assist (37 di valutazione). Pazzesco l’americano con 6/9 da tre punti, con la tripla che ha deciso la partita.

FINISCE QUI! Milano esce da Barcellona con tantissimi rimpianti. Ennesima amara sconfitta per la squadra di Messina, che ha giocato alla pari con una delle migliori squadre della competizione.

84-80 Un solo libero.

In lunetta Kuric ma manca un secondo.

83-80 Brooks vola a rimbalzo e trova il tap in.

83-78 Fantastico taglio di Kuric che chiude la partita.

81-78 Il centro americano mette il secondo libero.

Incredibile rimbalzo offensivo di Tarczewski che finisce in lunetta. 31 secondi alla fine.

81-77 Davies con il gancio del +4. Si fa durissima per Milano.

Micov sbaglia la tripla del sorpasso. Ultimo minuto.

79-77 Ancora Delaney da tre! 26 punti (6/9 da tre). Mostruoso.

76-77 Micov alza per Tarczewski che trova un miracoloso alley oop.

76-75 Nedovic ruba palla e schiaccia in contropiede.

Infrazione di passi di Nedovic.

76-73 Un solo libero per Davies.

75-73 Schiacciata di Tarczewski.

75-71 Delaney con una tripla da campione. Tre minuti alla fine.

72-71 Micov con l’arresto e tiro del -1.

72-69 TRIPLA DI RODRIGUEZ!

72-66 Schiacciata di Tomic. Ultimi cinque minuti.

70-66 Claver imita Micov dall’altra parte.

68-66 Micov con il piazzato.

68-64 Scola con una giocata super su Oriola.

68-62 Kuric esce dal blocco e brucia la retina.

66-62 Hanga replica subito.

63-62 TRIPLA DI SCOLA!

FINISCE IL TERZO QUARTO! Il Barcellona ha chiuso con un parziale di 27-14 il quarto. Milano è crollata, ma ha saputo reagire nel finale ed è sotto di quattro punti.

Sfortunatissimo Rodriguez che vede il ferro respingere la sua tripla. Anche questa sembrava già dentro.

63-59 TRIPLA DI RODRIGUEZ!

63-56 Un libero per Crawford.

63-55 Pazzesco canestro di Kuric in uscita dai blocchi.

61-55 Bel canestro di Scola.

61-53 Due liberi di Kuric. Due minuti alla fine del terzo quarto.

58-51 Delaney scatenato! Tripla e +7 del Barcellona.

55-51 Un solo libero per Gudaitis.

55-50 Tripla di Delaney. Terzo quarto da incubo per Milano (19-5).

52-50 Grande partenza di Mirotic che appoggia al tabellone.

Brutta palla persa sull’asse Micov-Gudaitis.

50-50 Tripla di Delaney per il pareggio.

47-50 1/2 di Micov.

47-49 Gioco da tre punti di Davies che segna con il fallo di Gudaitis e poi mette il libero.

44-49 Tarczewski benissimo in post contro Mirotic.

Incredibile ancora una volta il ferro “sputa” la tripla di Crawford.

44-47 Tripla di Delaney e Messina ferma subito il tempo.

41-47 Piazzato di Mirotic.

39-47 Rodriguez con una facile penetrazione.

39-45 Tripla di Mirotic ad aprire il terzo quarto.

SI RIPARTE!

FINISCE IL SECONDO QUARTO! Strepitosa frazione di Milano, che chiude con un parziale di 28-13 ed è avanti di nove punti all’intervallo. Olimpia che sta tirando ben da tre (7/14)

36-45 Delaney brucia la sirena del secondo quarto.

34-45 Grande taglio di Crawford premiato da un assist meraviglioso di Rodriguez.

34-43 Claver segna dall’angolo e chiude un parziale di 21-3 per Milano. Ultimi trenta secondi.

31-43 EL CHACHOOOOOOOO! TRIPLAAAAA!

31-40 Due liberi di Crawford. Ci stava anche il fallo antisportivo sull’americano.

Sfortunatissimo Crawford, che si vede respingere dal canestro la sua tripla (la palla era praticamente entrata).

31-38 RODRIGUEZ COSA HA FATTO! No-look clamoroso dello spagnolo per la schiacciata di Tarczewski.

31-36 Arresto e tiro di Amedeo Della Valle.

31-34 Crawford vola al ferro! Super schiacciata dell’americano. Quattro minuti all’intervallo.

31-32 Gudaitis con un bel movimento.

31-30 Tripla di Kuric dall’arco.

28-30 Micov con lo step back! Canestro bellissimo del serbo.

28-28 RODRIGUEEEEEEZ! Timeout immediato degli spagnoli.

28-25 MICOV! TRIPLA!

Gioco fermo per l’infortunio di Heurtel. Violenta distorsione alla caviglia per il francese.

28-22 Tomic segna appoggiando al tabellone.

26-22 TRIPLA DI NEDOVIC!

26-19 Tripla in uscita dai blocchi di Kuric.

23-19 Subito Micov ad aprire il secondo quarto.

FINISCE IL PRIMO QUARTO! Il Barcellona aveva allungato anche sulla doppia cifra di vantaggio, ma un ottimo Nedovic ha riportato sotto l’Olimpia alla prima sirena.

Nedovic trova solo il primo ferro.

Ultimo possesso per Milano.

23-17 Grande giocata di Roll e si muove solo la retina.

23-15 Semi-gancio di Oriola.

21-15 Nedovic con una bella penetrazione. Un minuto e mezzo alla fine del quarto.

21-13 Bel canestro di Roll dalla media distanza.

21-11 Due liberi di Davies

19-11 NEDOVIC! Tripla importante del serbo.

19-8 Davies comodamente al ferro. Milano sta già sbandando. Tre minuti alla fine del quarto.

17-8 Mirotic tutto solo in area segna appoggiando al ferro.

15-8 Splendido canestro di Delaney.

13-8 Tripla di Brooks

13-5 Mirotic prende la linea di fondo e segna in rovesciata.

11-5 Mirotic lavora benissimo in post su Brooks.

Serie infinita di palle perse.

9-5 Piazzato di Hanga.

7-5 Davies vola sopra il ferro. Match iniziato da tre minuti.

5-5 SCOLA! Tripla!

5-2 Bel canestro da sotto di Tarczewski.

5-0 Delaney si butta indietro e trova solo la retina.

3-0 1/2 di Hanga dalla lunetta.

2-0 Piazzato di Mirotic.

Tarczewski prova a schiacciare ma subisce la stoppata di Davies.

21.00 COMINCIA LA PARTITA!

20.54: E’ il momento della presentazione delle due squadre.

20.48: Il Barcellona ha il 39.0% da tre di squadra, guidata da Victor Claver (48.1%), Kyle Kuric (46.8%) ed Alex Abrines (45.1%). Milano dovrà stare molto attenta dunque alla pericolosità dall’arco degli spagnoli.

20.43: Nei 19 precedenti, il Barcellona comanda 10-9 ed in Eurolega gli spagnoli sono avanti per 7-6. All’andata l’Olimpia ha ottenuto quella che è stata sicuramente la più bella vittoria della sua stagione. 93-80 il punteggio finale con un ultimo quarto pazzesco della squadra di Messina (31-12), trascinata da uno straordinario Sergio Rodriguez.

20.38: Le parole di Messina “Giochiamo in trasferta contro una delle squadre più forti, se non la più forte candidata al titolo finale, quindi dobbiamo giocare la partita con umiltà e concentrazione, sapendo che controllo del ritmo e dei rimbalzi saranno fondamentali, contro una formazione che fonda parte del suo gioco sulla grande aggressività a rimbalzo offensivo, per poterci giocare la gara fino in fondo”

20.35: E’ una sfida importante per l’Olimpia, che è reduce dalla sconfitta casalinga contro l’Alba Berlino, che ha messo per la prima volta fuori dalle prime otto della classifica la squadra di Messina.

20.30 Buonasera cominciamo la nostra diretta di Barcellona-Olimpia Milano.

Il programma di Barcellona-Olimpia Milano

Buonasera, e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Barcellona-Olimpia Milano, sfida valevole per la ventiquattresima giornata di Eurolega in programma alle ore 21.00.

Si chiude la settimana con il doppio appuntamento europeo per l’Olimpia Milano, che cerca il pronto riscatto in quel di Barcellona dopo la brutta sconfitta casalinga con l’Alba Berlino. Un ko che ha messo la squadra di Messina per la prima volta in stagione fuori dalle prime otto della classifica (stesso record comunque di Fenerbahce e Valencia). Una sconfitta inaspettata ed arrivata dopo una brutta prestazione difensiva da parte della squadra di Messina, che ha concesso oltre 100 punti ai tedeschi.

Il Barcellona è in un grandissimo momento di forma ed è reduce da quattro vittorie consecutive. Gli spagnoli sono attualmente al secondo in classifica alla pari con il Real Madrid e dietro l’Anadolu Efes. Per vincere a Barcellona servirà comunque una straordinaria impresa per l’Olimpia, visto che gli spagnoli in questa stagione in casa hanno perso solamente due volte con il CSKA Mosca e proprio contro l’Efes.

All’andata l’Olimpia ha ottenuto quella che è stata sicuramente la più bella vittoria della sua stagione. 93-80 il punteggio finale con un ultimo quarto pazzesco della squadra di Messina (31-12), trascinata da uno straordinario Sergio Rodriguez.

Barcellona-Olimpia Milano inizierà alle ore 21.00. Buon divertimento con la DIRETTA LIVE di OA Sport!

