Lazio-Inter in tv, orario e streaming: data, programma, probabili formazioni

Domenica 16 febbraio (ore 20.45) si giocherà Lazio-Inter, match valido per la ventiquattresima giornata della Serie A 2020 di calcio. Allo Stadio Olimpico di Roma andrà in scena una partita ad altissima quota: i nerazzurri occupano il primo posto insieme alla Juventus e hanno un punto di vantaggio su biancocelesti che si trovano al terzo posto. Si tratta dunque di un vero e proprio scontro diretto per lo scudetto, entrambe le squadre non potranno permettersi un passo falso e il risultato di questa contesa sarà determinante per gli sviluppi del campionato. Le due formazioni dovranno replicare a quanto avrà fatto la Juventus contro il Brescia, i bianconeri sono indubbiamente i grandi favoriti della vigilia e potrebbero allungare prima del big match della capitale.

L’Inter è reduce dallo splendido successo nel derby contro il Milan, i ragazzi di Antonio Conte sono riusciti a rimontare dallo 0-2 e a sconfiggere gli odiati cugini anche se mercoledì sera hanno perso contro il Napoli nella semifinale d’andata della Coppa Italia. La Lazio ha invece avuto la meglio sul Parma per 1-0, non senza qualche problema per un calcio di rigore non fischiato ai ducali, e si è così avvicinata alla testa della classifica: gli uomini di Simone Inzaghi ora sognano il colpaccio di fronte al proprio pubblico che vuole l’impresa. I padroni di casa punteranno naturalmente sulla verve realizzativa di Ciro Immobile, gli ospiti avranno a disposizione Romelu Lukaku e Lautaro Martinez pronti a trascinare i compagni di squadra verso il successo.

Di seguito la data, il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio di Lazio-Inter, match valido per la ventiquattresima giornata della Serie A 2020 di calcio. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Sky, in diretta streaming su Sky Go e in DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

QUANDO SI GIOCA LAZIO-INTER? DATA, PROGRAMMA, ORARIO D’INIZIO

DOMENICA 16 FEBBRAIO:

20.45 Lazio-Inter

COME VEDERE LAZIO-INTER IN DIRETTA TV E STREAMING?

Diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport Serie A (canale 202).

Diretta streaming su Sky Go.

DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

PROBABILI FORMAZIONI LAZIO-INTER:

Lazio (3-5-2): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic, Leiva, Luis Alberto, Marusic; Caicedo, Immobile. All. Inzaghi

Inter (3-4-1-2): Padelli; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Candreva, Barella, Brozovic, Vecino, Young; Lautaro, Lukaku. All. Conte

