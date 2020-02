Karate, Premier League Dubai 2020: Viviana Bottaro si qualifica alle Olimpiadi! Angelo Crescenzo e Luigi Busà in finale per il primo posto

Si è chiusa la prima giornata della tappa di Premier League 2020 di Dubai (Emirati Arabi Uniti). Ottime notizie per l’Italia: Viviana Bottaro ha infatti staccato il pass per i Giochi Olimpici di Tokyo senza nemmeno bisogno di scendere in campo, mentre Angelo Crescenzo e Luigi Busà si sono resi protagonisti di prestazioni di altissimo livello e domenica disputeranno le rispettive finali. Andiamo a vedere nel dettaglio quanto successo sui tatami di Dubai. UOMINI

Risultato importantissimo per Angelo Crescenzo che ha conquistato l’accesso alla finalissima dei -60 kg e, a causa dell’eliminazione precoce del suo rivale diretto Eray Samdan, è di nuovo virtualmente qualificato alle Olimpiadi. Il Campione del Mondo in carica ha dominato la propria pool sconfiggendo nell’ordine il lettone Kalvis Kalnins (3-1), lo spagnolo Alejandro Ortiz Fernandez (2-0) e il russo Evgeny Plakhutin (3-1). In semifinale il campano ha poi demolito l’albanese Orges Arifi (5-0) e domenica si giocherà il primo posto con il kazako Darkhan Assadilov. Eliminato al secondo round l’altro azzurro Samuele Marchese.

Non è voluto essere da meno Luigi Busà che ha staccato il pass per la finale dei -75 kg. Grande prestazione per il capitano della Nazionale italiana che ha vinto la propria pool superando nell’ordine l’albanese Bekim Basha (2-0), l’egiziano Abdalla Abdelaziz (4-1) e l’ucraino Stanislav Horuna (1-0), per poi battere in semifinale il kazako Yermek Ainazarov (3-1): domenica combatterà per il primo posto contro l’azero Rafael Aghayev. Sconfitti nelle fasi eliminatorie gli altri italiani in gara: Lorenzo Pietromarchi (terzo turno), Andrea Minardi (secondo round) e Ahmed El Sharaby (primo round).

Nessuna gioia, invece, nella categoria -67 kg, dove Luca Maresca ha esordito con una sconfitta contro il thailandese Supa Ngamphuengphit (0-2), mentre Gianluca De Vivo si è arreso al terzo turno e Rosario Ruggiero è stato eliminato al secondo round. L’Italia non ha invece preso parte alla gara di kata a squadre maschile, nella quale la finalissima sarà tra la Spagna e il Kuwait.

Loading...

Loading...

DONNE

Nel kata femminile Viviana Bottaro ha potuto stappare la migliore bottiglia di champagne direttamente dall’Italia. La trentaduenne genovese, non in perfette condizioni fisiche, ha infatti deciso di non partire per Dubai ed è stata la grande assente della rassegna arabica; ciononostante, il mancato successo della turca Dara Eldemur rende matematica la qualificazione di Viviana alle Olimpiadi tramite il ranking. Per quanto riguarda le altre azzurre, Carola Casale e Michela Pezzetti si sono fermate al primo round, mentre Terryana D’Onofrio e Noemi Nicosanti sono state eliminate al secondo turno. La finalissima di domenica sarà tra la statunitense Sakura Kokumai e la spagnola Sandra Sanchez Jaime.

Nei -50 kg, niente da fare per Asia Agus e Lucrezia Molgora: la giovane atleta delle Fiamme Azzurre è stata eliminata al terzo round dalla spagnola Nadia Gomez Morales (0-2) e si è poi arresa al ripescaggio all’iraniana Sara Bahmanyar (0-1); percorso simile per la monzese, che ha ceduto al primo round alla turca Serap Ozcelik Arapoglu (0-3) e poi è stata battuta con identico punteggio al secondo turno del ripescaggio dalla cinese Ranran Li. A guadagnare l’accesso in finale sono state proprio Gomez Morales e Ozcelik Arapoglu. Nei -55 kg, invece, il cammino di Sara Cardin e Lorena Busà si è arrestato al secondo round, rispettivamente per mano dell’azera Ilaha Gasimova (3-4) e della tedesca Jana Messerschmidt (0-2). A contendersi il primo posto saranno l’egiziana Yassmin Attia e l’ucraina Anzhelika Terliuga.

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: FIJLKAM