Martedì 17 marzo alle ore 21.00 l’Allianz Stadium di Torino sarà teatro di grandi sfide. Andrà in scena infatti il ritorno degli ottavi di finale di Champions League tra Juventus e Lione, in palio vi sarà il passaggio di turno ai quarti di finale. La Vecchia Signora, in testa al campionato di Serie A, va in cerca di soddisfazioni anche in Europa con l’obiettivo di porre fine al digiuno da vittorie che dura ormai da 24 anni, ricordando lo storico successo ai calci di rigore contro l’Ajax a Roma. Maurizio Sarri ancora non è riuscito a trovare la quadra con la propria squadra e spesso sono state le individualità a consentirgli di vincere i match. In questo contesto, Cristiano Ronaldo è stato assoluto protagonista con il proprio apporto realizzativo che sarà decisivo anche in questo confronto.

Juventus-Lione, quando si gioca? Date andata e ritorno, orari, tv, streaming, diretta Canale 5

Martedì 17 marzo alle ore 21.00 l'Allianz Stadium di Torino sarà teatro di grandi sfide. Andrà in scena infatti il ritorno degli ottavi di finale di Champions League tra Juventus e Lione, in palio vi sarà il passaggio di turno ai quarti di finale. La partita sarà trasmessa in diretta tv da Sky Sport e in CHIARO da Canale 5, live streaming su Sky Go, Now TV e sportmediaset.it. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale. Di seguito la programmazione:

Martedì 17 marzo

21.00 Juventus-Lione – Ritorno ottavi di finale Champions League

Foto: LaPresse