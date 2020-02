Ginnastica, Simone Biles fissa la data del debutto: in Coppa del Mondo a Tokyo. C’è Giorgia Villa! Tutte le partecipanti

Simone Biles ha stabilito la data del suo debutto stagionale: sarà il 4 aprile in occasione dell’ultima tappa della Coppa del Mondo 2020 di ginnastica artistica (circuito all-around) che andrà in scena a Tokyo (Giappone). La Reginetta della Polvere di Magnesio, ferma dallo scorso ottobre quando vinse cinque medaglie d’oro ai Mondiali diventando la più titolata di sempre nella storia della rassegna iridata, avrà così modo di brillare all’Ariake Gymnastics Centre della capitale nipponica dove si disputeranno le Olimpiadi dal 24 luglio al 9 agosto.

La statunitense sarà naturalmente la grande favorita di questo evento che chiude il circuito internazionale e che definirà a quali Nazioni andranno i tre pass aggiuntivi per i Giochi. Il fenomeno di Colombus non avrà avversarie per il titolo ma alle sue spalle ci sarà spazio per una lotta serratissima, anche la nostra Giorgia Villa sarà della partita: la bergamasca, che il 7 marzo parteciperà alla prima tappa della Coppa del Mondo (l’American Cup a Milwaukee), andrà a caccia di punti importanti con la speranza di trascinare l’Italia nelle prime tre posizioni della classifica generale in modo da avere a disposizione un posto in più alle Olimpiadi.

L’azzurra, capitana delle Fate capaci di vincere il bronzo a squadre agli ultimi Mondiali, dovrà fare i conti con la francese Melanie De Jesus Dos Santos (Campionessa d’Europa all-around), con la neo-senior russa Angelina Simakova (una predestinata stando a quanto visto nelle categorie giovanili), con la giapponese Mai Murakami e con la canadese Ellie Black, in ripresa dal grave infortunio di Stoccarda. A completare il parterre saranno la cinese Ou Yushan, la belga Nina Derwael (Campionessa del Mondo alle parallele asimmetriche), l’olandese Naomi Visser, la spagnola Ana Perez (Spagna), la tedesca Sarah Voss, la britannica Lucy Stanhope e la nipponica Chiaki Hatakeda (wild-card, i suoi risultati non conteranno per la qualificazione olimpica).

PARTECIPANTI COPPA DEL MONDO GINNASTICA ARTISTICA A TOKYO:

Simone Biles (USA)

Angelina Simakova (Russia)

Giorgia Villa (Italia)

Ou Yushan (Cina)

Melanie De Jesus Dos Santos (Francia)

Nina Derwael (Belgio)

Naomi Visser (Olanda)

Ellie Black (Canada)

Lucy Stanhope (Gran Bretagna)

Sarah Voss (Germania)

Mai Murakami (Giappone)

Ana Perez (Spagna)

Chiaki Hatakeda (wild-card, Giappone)

Foto: USA Gym