Fed Cup 2020, Camila Giorgi: “Partita basata su qualche punto, ho fatto il mio gioco”

Camila Giorgi è stata sconfitta da Anett Kontaveit in tre set, l’azzurra si è dovuta arrendere al cospetto di una top player internazionale nel secondo singolare di Italia-Estonia, confronto valido per il Gruppo I della Fed Cup (la ribattezzata Serie C). La marchigiana ha tenuto botta contro la quotata avversaria, si è spinta fino al tie-break della terza frazione ma proprio sul più bello non è riuscita a piazzare la zampata vincente. Ora la situazione è di totale parità (1-1) e a decidere l’esito della contesa sarà il doppio.

Camila Giorgi ha analizzato la sua prova ai microfoni di Supertennis: “È stata una partita molto vicina, basata su qualche punto. Ogni volta che avevo la palla cercavo di muoverla, di entrare, di andare a rete. Ho cercato di fare il mio gioco e ho sbagliato di più anche per questo. Oggi sono mancate alcune scelte tattiche dal fondo, ho aperto il campo quando non avevo la palla comoda ed è stato quello l’aspetto fondamentale”.

Foto: Lapresse