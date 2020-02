F1, Sebastian Vettel farà esordire la SF1000 nei test a Barcellona

Giorno di presentazioni e di annunci in F1. In questo 14 febbraio la Mercedes ha svelato la nuova W11 e tutti gli addetti ai lavori stanno cercando di capire su quali aspetti i progettisti del team di Brackley si siano concentrati. Oltre a ciò però la Ferrari ha voluto stupire tutti, annunciando la propria line-up piloti per il primo test invernale 2020 previsto dal 19 al 21 febbraio a Barcellona (Spagna).

Il primo pilota a scendere in pista sarà il tedesco Sebastian Vettel. Spetterà dunque al quattro volte campione del mondo far esordire la nuova SF1000. Nella seconda giornata, invece, il monegasco Charles Leclerc e il teutonico si alterneranno alla guida della nuova monoposto, mentre nell’ultimo giorno sarà il 22enne nativo del Principato a concludere il programma. Una decisione che, per certi versi, sorprende visto lo status contrattuale di Vettel (in scadenza). Un segnale che tra le parti c’è un avvicinamento? Lo scopriremo presto…

LA LINE-UP FERRARI DEI TEST A BARCELLONA 2020 (19-21 FEBBRAIO)

Giorno Mattina Pomeriggio 19 febbraio Vettel Vettel 20 febbraio Leclerc Vettel 21 febbraio Leclerc Leclerc

