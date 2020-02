F1, la Mercedes presenta la monoposto per il Mondiale 2020: la W11 ha tante somiglianze con la Ferrari

La Mercedes ha presentato la monoposto che parteciperà al Mondiale F1 2020. La scuderia di Brackley ha alzato il velo sulla nuova W11 in quel di Silverstone (Gran Bretagna), i Campioni del Mondo saranno ancora una volta la squadra da battere con Lewis Hamilton che andrà a caccia del settimo titolo iridato e Valtteri Bottas che vorrà dire la sua. Le Frecce d’Argento sembrano essere state create copiando la Ferrari come si intravede a prima vista: le pance appaiono molto simili alle Rosse, la bocca dei radiatori è stata spostata verso l’alto per far respirare meglio la power unit assicurando anche una maggiore efficienza aerodinamica.

Non ci sono però delle novità eclatanti e delle rivoluzioni totali rispetto al progetto che negli ultimi sei anni è risultato vincente con sei titoli costruttori e altrettanti piloti. La livrea è naturalmente sempre argento, ci sono dei piccoli inserimenti in color acqua e in rosso per onorare il nuovo sponsor Ineos. Di seguito alcune FOTO della nuova Mercedes W11 pronta per il Mondiale F1 2020.

FOTO MERCEDES W11 PER MONDIALE F1 2020:

Foto: Mercedes