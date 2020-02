Oggi, a partire dalle 09.00 (diretta tv su Sky Sport), prenderà il via la prima giornata di test di F1 sul tracciato di Barcellona (Spagna). Sul tracciato del Montmeló si andranno a delineare i primi assetti sulle nuove monoposto che prenderanno parte al campionato e l’attesa è tanta.

CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DEI TEST DI BARCELLONA 2020 DI F1 DALLE 9.00 (MERCOLEDI’ 12 FEBBRAIO)

Per la Ferrari, a caccia del titolo iridato piloti dopo 12 annate di digiuno, ci sarà Sebastian Vettel ad aprire le danze guidando la nuova SF1000 per tutto il day-1, mentre a partire da giovedì entrerà in azione anche Charles Leclerc. Il tedesco sarà chiamato a completare il programma di lavoro previsto dal team senza particolari intoppi, accumulando un chilometraggio importante per iniziare a verificare l’affidabilità della macchina, uno dei punti deboli della scorsa stagione per la Rossa.

Probabilmente bisognerà attendere la prossima settimana per avere un primo raffronto dal punto di vista delle prestazioni cronometriche tra i top team, tuttavia Max Verstappen proverà subito a ben figurare al volante della Red Bull nel day-1 al Montmelò. Uno degli obiettivi della scuderia di Milton Keynes potrebbe essere quello di migliorare l’affidabilità e di allungare la vita della power-unit, evitando così di andare in penalità nell’ultima parte della stagione come avvenuto nel 2019. Mercedes non ha ancora annunciato l’ordine con il quale si alterneranno Lewis Hamilton e Valtteri Bottas al volante della W11 in questa settimana, comunque i riflettori saranno inevitabilmente puntati sulla casa di Stoccarda dopo aver dominato le ultime sei stagioni di questa categoria.

Loading...

Loading...

F1 in tv oggi, Test Barcellona 2020: orario, programma, streaming, guida Sky

La prima giornata di test sarà in diretta su Sky Sport F1 (canale 207), per la prima volta in versione integrale. La telecronaca sarà di Carlo Vanzini e Matteo Bobbi, con tanti ospiti e sorprese in cabina di commento. Dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18 gli orari previsti. Sarà possibile seguire l’evento in streaming su Sky Go e su Now TV. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale del day-1. Di seguito la programmazione:

Mercoledì 19 febbraio

ore 9.00-13.00 / 14.00-18.00 – Day-1 Test Barcellona

CLICCA QUI PER TUTTE LE NOTIZIE SULLA F1

giandomenico.tiseo@oasport.it

Twitter: @Giandomatrix

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: LaPresse