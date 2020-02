Oggi alle 9.30 italiane (diretta tv su Eurosport), sul campo della Rod Laver Arena di Melbourne (Australia), andrà in scena la Finale del singolare maschile degli Australian Open 2020. Novak Djokovic e Dominic Thiem si contenderanno il titolo del primo Slam dell’anno del tennis in un atto conclusivo non del tutto previsto.

L’austriaco è stato un po’ la sorpresa di questo torneo e si è permesso il lusso di eliminare nel proprio percorso (quarti di finale) il n.1 del mondo Rafael Nadal, indubbiamente il principale avversario di Djokovic in questo Major. Ieri, poi, con lo score di 3-6 6-4 7-6(3) 7-6(4) in tre ore e 42 minuti, è caduto anche il tedesco Sascha Zverev. Dal canto suo Nole vorrà far valere la sua storia. Nessuna sorpresa e nessun colpo di scena nella semifinale, opposto a un menomato Roger Federer. Il 7-6 (1) 6-4 6-3 è valso al tennista nativo di Belgrado la 20ma finale Slam in carriera, la n.16 sul veloce e la n.8 a Melbourne. Nei 10 match disputati è in vantaggio 6-4, ma ha perso gli ultimi due confronti: la semifinale del Roland Garros 2019 e nel round robin delle ATP Finals. Si può quindi affermare che l’austriaco non soffra di alcun timore reverenziale, anche se a Melbourne sarà tutta un’altra storia.

Djokovic-Thiem in tv oggi, Finale Australian Open 2020: orario, programma, streaming

Oggi alle 9.30 italiane andrà in scena la Finale del singolare maschile degli Australian Open 2020 di tennis tra Novak Djokovic e Dominic Thiem. La copertura televisiva sarà affidata a Eurosport, live streaming su Eurosport Player e su DAZN. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale. Di seguito la programmazione:

Domenica 2 febbraio

9.30 Djokovic-Thiem – Finale maschile Australian Open 2020

