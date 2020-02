DIRETTA Festival di Sanremo 2020, LIVE 6 febbraio: ospiti, programma serata, orari, presentatrici. C’è Georgina Rodriguez

Il 70° Festival di Sanremo proseguirà oggi, giovedì 6 febbraio, alle ore 20.30: al teatro Ariston nel corso della terza serata i 24 Campioni, accompagnati da artisti di fama nazionale ed internazionale, rivisiteranno i brani che hanno fatto la storia della kermesse canora. A votare questa sera sarà la “Giuria Orchestrale” (composta da musicisti e vocalist dell’Orchestra), ed il risultato odierno concorrerà per la classifica finale del Festival.

A condurre il Festival sarà Amadeus, affiancato questa sera da Georgina Rodriguez e dalla cantante albanese Alketa Vejsiu, mentre gli ospiti saranno Fiorello e Tiziano Ferro (presenti in tutte le serate), il Premio Oscar Roberto Benigni, ed i due cantanti internazionali Mika e Lewis Capaldi.

Queste le cover e i duetti o esibizioni singole in programma questa sera

Alberto Urso: La Voce Del Silenzio con Ornella Vanoni.

Piero Pelù: Cuore Matto.

Marco Masini: Vacanze Romane con Arisa.

Tosca: Piazza Grande con Silvia Perez Cruz.

Achille Lauro: Gli Uomini Non Cambiano con Annalisa.

Bugo E Morgan: Canzone Per Te

Anastasio: Spalle Al Muro con PFM.

Le Vibrazioni: Un’Emozione Da Poco con Canova.

Enrico Nigiotti: Ti Regalerò Una Rosa con Simone Cristicchi.

Michele Zarrillo: Deborah con Fausto Leali.

Rita Pavone: 1950 con Amedeo Minghi.

Diodato: 24 Mila Baci con Nina Zilli.

Francesco Gabbani: L’Italiano.

Levante: Si Può Dare Di Più con Francesca Michielin e Maria Antonietta.

Irene Grandi: La Musica E’ Finita con Bobo Rondelli.

Junior Cally: Vado Al Massimo con i Viito.

Paolo Jannacci: Se Me Lo Dicevi Prima con Francesco Mandelli

Elodie: Adesso Tu con Aeham Ahmad.

Elettra Lamborghini: Non Succederà Più con Myss Keta.

Giordana Angi: La Nevicata Del 56 con SOLIS String Quartet.

Raphael Gualazzi: E Se Domani con Simona Molinari.

Pinguini Tattici Nucleari: Papaveri E Papere, Nessuno Mi Può Giudicare, Gianna Gianna, Sarà Perché Ti Amo, Una Musica Può Fare, Salirò, Sono Solo Parole, Rolls Royce.

Rancore: Luce con Dardust e La Rappresentante Di Lista.

Riki: L’Edera con Ana Mena

L’intera kermesse canora verrà trasmessa in diretta tv in chiaro su Raiuno, mentre la diretta streaming sarà fruibile gratuitamente sulla piattaforma RaiPlay, infine OA Sport ed OA Plus vi assicureranno la diretta live testuale della manifestazione. Di seguito il programma completo della terza serata del Festival di Sanremo 2020 con l’indicazione dell’orario.

COME SEGUIRE LIVE LA TERZA SERATA DEL FESTIVAL DI SANREMO 2020

70° Festival di Sanremo

Giovedì 6 febbraio

Terza serata ore 20.30

Diretta tv su Raiuno

Diretta streaming su RaiPlay

Diretta live testuale su OA Sport e OA Plus