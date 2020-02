Coppa Italia volley 2020: programma, orari, tv, date semifinali e finale

Nel prossimo fine settimana di giocherà la Final Four della Coppa Italia di volley per la precisione il 22-23 febbraio alla Unipol Arena di Bologna. I campioni d’Europa e del mondo in carica di Civitanova sfideranno in una semifinale che si preannuncia molto spettacolare Trento.

Scenderanno sul parquet alcuni dei giocatori più forti al mondo. Fefè De Giorgi si affiderà al talento di Osmany Juantorena, Kamil Rychlicki e di Simon azionati dalla regia di Bruninho. I dolomitici punteranno su Luca Vettori, Uros Kovacevic, Aaron Russell con Simone Giannelli al palleggio.

Nella seconda semifinale si sfideranno i detentori del titolo di Perugia contro Modena. Ivan Zaytsev guiderà i Canarini e sarà affiancato da Matt Anderson e Bartosz Bednorz. Gli umbri, invece, potranno contare sulla potenza offensiva di Aleksandar Atanasijevic, Wilfredo Leon e Filippo Lanza.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari delle semifinali e della finale di Coppa Italia 2020 di volley maschile. La Final Four sarà trasmessa in diretta tv su RaiSport, diretta streaming su Rai Play, DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

CALENDARIO FINAL FOUR COPPA ITALIA VOLLEY MASCHILE 2020

SEMIFINALI – SABATO 22 GENNAIO

Ore 15.00 Civitanova vs Trento

Ore 18.30 Perugia vs Modena

FINALE – DOMENICA 23 FEBBRAIO:

18.00 Finale Coppa Italia volley 2020

COPPA ITALIA VOLLEY 2020: COME VEDERLA IN DIRETTA TV E STREAMING

La Final Four sarà trasmessa in diretta tv su RaiSport, diretta streaming su Rai Play, DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

