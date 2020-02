Coppa Italia 2020: Conte si affida alla coppia Martinez-Lukaku per la sfida contro il Napoli

Tutto pronto per la prima semifinale di Coppa Italia che andrà in scena domani (12 febbraio) allo stadio San Siro tra Inter-Napoli. Si prevede un match molto intenso che vede, inevitabilmente, i nerazzurri partire leggermente favoriti. Per gli azzurri la coppa nazionale rimane l’unico vero trofeo raggiungibile in questa stagione.

I ragazzi di Gennaro Gattuso vorranno vendicare il pesante 3-1 subito solo qualche settimana fa al San Paolo. In quella circostanza i partenopei hanno messo in evidenza preoccupanti problemi difensivi, tornati prepotentemente alla ribalta nell’ultima sfida in campionato contro il Lecce.

Antonio Conte dovrebbe far riposare qualche big nonostante l’importanza della partita. In porta dovrebbe tornare Padelli protagonista in negativo nel derby. In difesa D’Ambrosio e Bastoni si giocano l’ultimo posto disponibile con Skriniar e de Vrij. In regia Brozovic e Barella con Moses e Biraghi sulle fasce. Eriksen agirà sulla tre quarti alle spalle di Lautaro Martinez che dovrebbe far coppia con Lukaku anche se Sanchez conserva ancora qualche possibilità di partire tra i titolari.

Per quanto concerne il Napoli tra i pali dovrebbe esserci Meret. In difesa ci sarà il ritorno di Manolas con al suo fianco uno tra Koulibaly e Maksimovic. Per quanto riguarda gli esterni Di Lorenzo giocherà a destra, data la squalifica di Hysaj e Mario Rui a sinistra. La mediana sarà guidata da Allan con Demme e Zielinski al suo fianco. Il trio d’attacco sarà composto da Insigne, Mertens e uno tra Callejon e Politano.

La semifinale d’andata della Coppa Italia 2020 sarà di certo un grande spettacolo con molti campioni in campo. I nerazzurri, guardando la classifica di Serie A, partono favoriti ma il Napoli quando è in giornata può mettere in crisi qualsiasi squadra, come dimostra la vittoria ottenuta contro la Juventus.

Foto: Lapresse