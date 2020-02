Classifica Coppa del Mondo salto con gli sci 2020: Stefan Kraft si prende la testa dopo Sapporo

Cambio al vertice della classifica di Coppa del Mondo di salto con gli sci 2019-2020 dopo i tre giorni di Sapporo. In testa, infatti, passa Stefan Kraft, dopo la vittoria senza discussioni dell’austriaco nella seconda gara di Sapporo, in Giappone. Cede la leadership, dunque, il tedesco Karl Geiger, che si ritrova ora distanziato di 63 punti. Al termine del weekend nipponico ci sono altri cambiamenti, come lo scambio di posizioni tra il polacco Dawid Kubacki e l’uomo che ha fatto gli onori di casa, Ryoyu Kobayashi. Il discorso legato alla sfera di Cristallo, con 16 eventi ancora da disputare, appare affar loro, benché per tenersi quanto conquistato nell’annata 2018-2019 a Kobayashi serva uno sforzo non indifferente.

CLASSIFICA GENERALE COPPA DEL MONDO SALTO CON GLI SCI 2019-2020

1. Stefan Kraft (Austria) 1063

2. Karl Geiger (Germania) 1000

3. Dawid Kubacki (Polonia) 924

4. Ryoyu Kobayashi (Giappone) 907

5. Kamil Stoch (Polonia) 613

6. Marius Lindvik (Norvegia) 607

7. Daniel Andre Tande (Norvegia) 516

8. Stephan Leyhe (Germania) 510

9. Peter Prevc (Slovenia) 507

10. Yukiya Sato (Norvegia) 463

Foto: LaPresse