Ciclismo, Mikel Landa: “Sono molto felice di iniziare questa esperienza con il nuovo team”

Alla vigilia dell’esordio stagionale hanno parlato al sito CyclingNews.com due ciclisti della Bahrain McLaren, lo spagnolo Mikel Landa e l’italiano Sonny Colbrelli, che prenderanno parte alla Vuelta a Andalucia, breve corsa a tappe spagnola (detta anche Ruta del Sol) che si svolgerà dal 19 al 23 febbraio.

Così lo spagnolo Mikel Landa: “Sono molto felice di iniziare questa esperienza con il nuovo team. Voglio iniziare bene la stagione e lavorare con i miei nuovi compagni di squadra. Ho già partecipato diverse volte alla Ruta del Sol e, come sempre, è una gara completa e dura, con buone squadre e ciclisti eccellenti che hanno già dimostrato di essere in buone condizioni. È la mia prima gara, quindi uno degli obiettivi è quello di controllare la mia preparazione, e se avrò l’opportunità di vincere, sicuramente non mi tirerò indietro“.

Queste le dichiarazioni dell’azzurro Sonny Colbrelli: “Finalmente ricominciamo con le gare. Sono molto felice che la mia stagione inizi con una gara tanto impegnativa quanto la Ruta del Sol, dove avrò un paio di possibilità per provare a vincere. Ho appena finito la preparazione con i miei compagni di squadra a Tenerife, dove ho lavorato molto sulla mia resistenza con un occhio alle classiche belghe“.

