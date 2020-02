Calendario Superlega volley oggi in tv: orari delle partite, programma, streaming (2 febbraio)

Torna in campo la SuperLega di volley maschile e lo fa con cinque match della 18ma giornata. Ad aprire il programma alle ore 15.30 la sfida Latina-Modena. Zaytsev e compagni andranno a caccia della tredicesima vittoria stagionale in campionato con l’intenzione di riavvicinarsi alla vetta occupata attualmente dalla Lube Civitanova.

I marchigiani scenderanno in campo alle ore 18.00 contro Verona e partono decisamente favoriti. Decisamente complicato immaginare che la squadra veneta possa mettere in difficoltà la capolista. Alla stessa ora in campo anche Perugia che attende tra le mura amiche Padova. Gli umbri non dovrebbero avere troppe difficoltà, almeno sulla carta, a conquistare i tre punti.

Sfida salvezza tra Sora e Vibo Valentia. I laziali, infatti, sono il fanalino di coda del campionato mentre i calabresi sono in 11ma posizione subito fuori dalla zona rossa. Il big match di giornata sarà tra Piacenza-Trento, una partita che si preannuncia molto equilibrata e ricca di colpi di scena.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari e il palinsesto delle partite di oggi domenica 2 febbraio valide per la 18ma giornata della SuperLega, il massimo campionato italiano di volley maschile. Prevista la DIRETTA LIVE scritta su OA Sport per seguire tutte le partite in contemporanea, diretta tv su RaiSport per Latina-Modena, gli altri incontri in diretta streaming su Eleven Sports.

CALENDARIO DICIOTTESIMA GIORNATA SUPERLEGA VOLLEY: PROGRAMMA, ORARI E TV

DOMENICA 2 FEBBRAIO

Ore 15.30 Top Volley Latina vs Leo Shoes Modena (diretta tv su RaiSport)

Ore 18.00 Cucine Lube Civitanova vs Calzedonia Verona (diretta streaming su Eleven Sports)

Ore 18.00 Sir Safety Conad Perugia vs Kioene Padova (diretta streaming su Eleven Sports)

Ore 18.00 Gas Sales Piacenza vs Itas Trentino (diretta streaming su Eleven Sports)

Ore 18.00 Globo Banca Popolare del Frusinate Sora vs Tonno Callipo Vibo Valentia (diretta streaming su Eleven Sports)

Foto LPS/Flavio Pavanello