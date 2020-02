Calendario Sport Invernali oggi (20 febbraio): orari, programma, tv e streaming di tutte le gare

Oggi giovedì 20 febbraio incomincia il lungo weekend riservato agli sport invernali, si preannuncia una giornata molto intensa e assolutamente da non perdere. Riflettori puntati sui Mondiali di biathlon, ad Anterselva andrà in scena la staffetta single mixed: la gara a coppie in cui l’Italia può puntare davvero molto in alto con Dorothea Wierer e Lukas Hofer. Prosegue lo Ski Tour di sci di fondo, spazio anche alle qualificazioni a Rasnov per il salto con gli sci.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari delle gare degli sport invernali in programma oggi giovedì 20 febbraio. Gli eventi saranno trasmessi in diretta tv su Eurosport e/o RaiSport, in diretta streaming su Eurosport Player e Rai Play, in DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

CALENDARIO SPORT INVERNALI OGGI (20 FEBBRAIO): PROGRAMMA, ORARI, TV E STREAMING

GIOVEDÌ 20 FEBBRAIO:

10.45 SCI DI FONDO (Ski Tour) – 38 km tecnica libera femminile a Storlien (diretta tv su Eurosport e RaiSport)

13.20 SALTO CON GLI SCI (Coppa del Mondo) – HS97 maschile a Rasnov, qualificazioni

13.30 SCI DI FONDO (Ski Tour) – 38 km tecnica libera maschile a Storlien (diretta tv su Eurosport e RaiSport)

15.15 BIATHLON (Mondiali) – Staffetta single mixed ad Anterselva (diretta tv su Eurosport e RaiSport)

