Calendario sport invernali 13-16 febbraio: orari, programma, tv, streaming di tutte le gare

Il lungo weekend del 13-16 febbraio si preannuncia particolarmente intenso, avvincente e appassionante per gli sport invernali: il calendario degli eventi in programma è infatti particolarmente fitto e c’è tantissima carne al fuoco. Spettacolo assicurato con i Mondiali di biathlon ad Anterselva, si incomincia giovedì con la staffetta mista e poi si prosegue con le sprint e le prove a inseguimento: Dorothea Wierer e gli azzurri vogliono regalare grandissime emozioni di fronte al proprio pubblico.

Ampio spazio ai Mondiali di slittino a Sochi dove l’Italia si gioca la carta Dominik Fischnaller. La Coppa del Mondo di sci alpino prosegue con due prove veloci al maschile in quel di Saalbach e con gigante e slalom femminile a Kranjska Gora, Federica Brignone dovrà dare il massimo in Slovenia in ottica classifica generale e di specialità. Ci saranno anche i Mondiali di speed skating a Salt Lake City dove Francesca Lollobrigida potrà fare molto bene, da non perdere poi i vari appuntamenti con bob, skeleton, salto con gli sci mentre la Coppa del Mondo di sci di fondo sarà di scena a Oestersund con 10-15 km in entrambe le tecniche.

Di seguito il calendario degli sport invernali per la settimana 13-16 febbraio con tutte le date, il programma dettagliato, gli orari dei vari eventi e come seguirli in diretta tv e streaming. DIRETTA LIVE scritta generale su OA Sport dove troverete anche le dirette tematiche per quanto riguarda sci alpino, biathlon, slittino, speed skating, sci di fondo.

Loading...

Loading...

CALENDARIO SPORT INVERNALI (13-16 FEBBRAIO): DATE, PROGRAMMA, ORARI, TV E STREAMING

GIOVEDÌ 13 FEBBRAIO:

12.45 SCI ALPINO (Coppa del Mondo) – Discesa libera maschile a Saalbach (diretta tv su RaiSport ed Eurosport)

14.45 BIATHLON (Mondiali) – Staffetta mista ad Anterselva (diretta tv su RaiSport ed Eurosport)

20.30 SPEED SKATING (Mondiali) – Prima giornata a Salt Lake City: 3000 metri femminili, 5000 metri femminili, team sprint (diretta streaming sul canale Youtube ISU)

VENERDÌ 14 FEBBRAIO:

11.00 SCI ALPINO (Coppa del Mondo) – SuperG maschile a Saalbach (diretta tv su RaiSport ed Eurosport)

11.30 SLITTINO (Mondiali) – Sprint doppio a Sochi (diretta streaming su www.fil-luge.org)

12.25 SLITTINO (Mondiali) – Sprint femminile a Sochi (diretta streaming www.fil-luge.org)

13.00 SALTO CON GLI SCI (Coppa del Mondo) – HS225 maschile, qualificazioni a Tauplitz (diretta tv su Eurosport)

13.20 SLITTINO (Mondiali) – Sprint maschile a Sochi (diretta streaming www.fil-luge.org)

14.45 BIATHLON (Mondiali) – Sprint femminile ad Anterselva (diretta tv su RaiSport ed Eurosport)

17.00 BOB (Coppa del Mondo/Europei) – Bob a 2 femminile a Sigulda (diretta streaming su www.ibsf.org)

22.00 SPEED SKATING (Mondiali) – Seconda giornata a Salt Lake City: 10000 metri maschili, 500 metri maschili e femminili, team pursuit femminile (diretta streaming sul canale Youtube ISU)

SABATO 15 FEBBRAIO:

02.00 SCI FREESTYLE (Coppa del Mondo) – Halfpipe a Calgary

10.00 SCI ALPINO (Coppa del Mondo) – Gigante femminile a Kranjska Gora, prima manche (diretta tv su RaiSport ed Eurosport)

11.00 SALTO CON GLI SCI (Coppa del Mondo) – HS225 maschile a Tauplitz (diretta tv su Eurosport)

11.00 SKELETON (Coppa del Mondo/Europei) – Gara maschile a Sigulda (diretta streaming su www.ibsf.org)

11.40 SLITTINO (Mondiali) – Doppio a Sochi (diretta tv su Eurosport e diretta streaming si www.fil-luge.org)

13.00 SCI ALPINO (Coppa del Mondo) – Gigante femminile a Kranjska Gora, seconda manche (diretta tv su RaiSport ed Eurosport)

13.00 SHORT TRACK (Coppa del Mondo) – Prima giornata a Dordrecht: 1500 e 1000 metri maschili e femminili, semifinali staffette (diretta streaming sul canale Youtube ISU)

13.30 SCI DI FONDO (Coppa del Mondo) – 10 km tecnica libera femminile a Oestersund (diretta tv su Eurosport)

14.15 SLITTINO (Mondiali) – Singolo femminile a Sochi (diretta tv su Eurosport e diretta streaming si www.fil-luge.org)

14.45 BIATHLON (Mondiali) – Sprint maschile ad Anterselva (diretta tv su RaiSport ed Eurosport)

15.30 BOB (Coppa del Mondo) – Bob a 2 maschile a Sigulda (diretta streaming su www.ibsf.org)

16.10 SCI DI FONDO (Coppa del Mondo) – 15 km tecnica libera maschile a Oestersund (diretta tv su Eurosport)

20.30 SPEED SKATING (Mondiali) – Terza giornata a Salt Lake City: 5000 metri femminili, 1000 metri maschili e femminili, team pursuit maschile (diretta streaming sul canale Youtube ISU)

21.00 SCI FREESTYLE (Coppa del Mondo) – Slopestyle a Calgary (diretta tv su Eurosport)

DOMENICA 16 FEBBRAIO:

02.00 SNOWBOARD (Coppa del Mondo) – Halfpipe a Calgary

09.00 SKELETON (Coppa del Mondo/Europei) – Gara femminile a Sigulda (diretta streaming su www.ibsf.org)

10.15 SCI ALPINO (Coppa del Mondo) – Slalom femminile a Kranjska Gora, prima manche (diretta tv su RaiSport ed Eurosport)

11.00 SALTO CON GLI SCI (Coppa del Mondo) – HS225 maschile a Tauplitz (diretta tv su Eurosport)

11.15 SLITTINO (Mondiali) – Singolo maschile a Sochi (diretta tv su Eurosport e diretta streaming si www.fil-luge.org)

12.30 BOB (Coppa del Mondo/Europei) – Bob a 2 maschile a Sigulda (diretta streaming su www.ibsf.org)

13.00 SHORT TRACK (Coppa del Mondo) – Seconda giornata a Dordrecht: 500 e 1000 metri maschili e femminili, finali staffette (diretta streaming sul canale Youtube ISU)

13.00 BIATHLON (Mondiali) – Inseguimento femminile ad Anterselva (diretta tv su RaiSport ed Eurosport)

13.15 SCI ALPINO (Coppa del Mondo) – Slalom femminile a Kranjska Gora, seconda manche (diretta tv su RaiSport ed Eurosport)

14.00 SCI DI FONDO (Coppa del Mondo) – 15 km tecnica classica maschile a Oestersund (diretta tv su Eurosport)

15.15 BIATHLON (Mondiali) – Inseguimento maschile ad Anterselva (diretta tv su RaiSport ed Eurosport)

15.50 SLITTINO (Mondiali) – Team Relay a Sochi (diretta tv su Eurosport e diretta streaming si www.fil-luge.org)

16.00 SCI DI FONDO (Coppa del Mondo) – 10 m tecnica classica femminile a Oestersund (diretta tv su Eurosport)

20.30 SPEED SKATING (Mondiali) – Quarta giornata a Salt Lake City: 1500 metri maschili e femminili, mass start maschile e femminile (diretta streaming sul canale Youtube ISU)

21.00 SNOWBOARD (Coppa del Mondo) – Slopestyle a Calgary (diretta tv su Eurosport)

CLICCA QUI PER TUTTE LE NOTIZIE DI SPORT INVERNALI

stefano.villa@oasport.it

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Lapresse