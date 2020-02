Calendario Europa League oggi in tv: orari partite, programma, streaming (20 febbraio)

Riparte finalmente l’Europa League di calcio 2020, e lo fa con la fase ad eliminazione diretta, che prenderà il via dai sedicesimi di finale, i quali metteranno di fronte le trentadue rimaste, iniziando proprio dalle gare di andata di quest’oggi, giovedì 20 febbraio.

Tutte le partite saranno trasmesse in diretta televisiva esclusiva da Sky Sport, partendo da Ludogorets-Inter, Bruges-Manchester United, Getafe-Ajax ed Eintracht-Salisburgo delle ore 18.55, proseguendo con altre quattro sfide alle 21.00, dove spicca il match della Roma, opposta allo Stadio Olimpico ai belgi del Gent, disponibile anche in chiaro sul canale Tv8.

CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DI ROMA-GENT DALLE 21.00

CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DI LUDOGORETS-INTER DALLE 18.55

Il programma completo e dove vedere le partite in tv e streaming:

18.55 Diretta Goal (UEFA Europa League) – SKY SPORT (canale 251 satellite, 486 digitale terrestre) e in streaming su SkyGo

18.55 Ludogorets-Inter (UEFA Europa League) – SKY SPORT UNO e SKY SPORT (canale 253 satellite) e in streaming su SkyGo

18.55 Bruges-Manchester United (UEFA Europa League) – SKY SPORT FOOTBALL e SKY SPORT (canale 254 satellite) e in streaming su SkyGo

18.55 Getafe-Ajax (UEFA Europa League) – SKY SPORT (canale 255 satellite) e in streaming su SkyGo

18.55 Eintracht-Salisburgo (UEFA Europa League) – SKY SPORT (canale 256 satellite) e in streaming su SkyGo

21.00 Diretta Goal (UEFA Europa League) – SKY SPORT (canale 251 satellite) e in streaming su SkyGo

21.00 Roma-Gent (UEFA Europa League) – TV8, SKY SPORT UNO e SKY SPORT (canale 252 satellite) e in streaming su SkyGo

21.00 Olympiacos-Arsenal (UEFA Europa League) – SKY SPORT FOOTBALL e SKY SPORT (canale 254 satellite) e in streaming su SkyGo

21.00 Wolverhampton-Espanyol (UEFA Europa League) – SKY SPORT (canale 255 satellite) e in streaming su SkyGo

21.00 Bayer L.-Porto (UEFA Europa League) – SKY SPORT (canale 256 satellite) e in streaming su SkyGo

Foto: LaPresse