Europa League League oggi, orari partite 10 dicembre: programma, tv, streaming, guida Sky e TV8

La fase a gironi dell’Europa League di calcio 2020 giungerà quest’oggi al capolinea, con gli ultimi 24 incontri che decreteranno le ammesse alla fase a eliminazione diretta, con ben otto sfide che saranno visibili in diretta televisiva, a cominciare dall’impegno casalingo del Napoli, che alle 18.55 se la vedrà con gli spagnoli della Real Sociedad, in chiaro su Tv8, o sul satellite, su Sky Sport Uno e Sky Sport 252, ma anche in streaming su Sky Go e Now Tv.

Contemporaneamente scenderà in campo anche la Roma, contro i bulgari del CSKA Sofia, questa volta su Sky Sport 253, ma anche Dundalk-Arsenal su Sky Sport Football e Sky Sport 254, con il Rijeka che ospiterà gli olandesi dell’AZ Alkmaar, su Sky Sport 255.

Alle ore 21 il Milan chiuderà il proprio girone in casa dello Sparta Praga, in diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport 252, mentre il Tottenham di Josè Mourinho se la vedrà con l’Anversa, su Sky Sport 253. Celtic-Lille su Sky Sport 254 può valere il primo posto per i francesi, con il quadro chiuso da Wolfsberger-Feyenoord su Sky Sport 255.

Il programma delle partite e dove vederle in tv e streaming:

Europa League calcio 2020

Giovedì 10 dicembre 2020

18.55 Napoli-Real Sociedad – Tv8, Sky Sport Uno, Sky Sport 252, Sky Go, Now Tv

18.55 CSKA Sofia-Roma – Sky Sport 253, Sky Go, Now Tv

18.55 Dundalk-Arsenal – Sky Sport Football, Sky Sport 254, Sky Go, Now Tv

18.55 Rijeka-AZ – Sky Sport 252, Sky Go, Now Tv

21.00 Sparta Praga-Milan – Sky Sport Uno, Sky Sport 252, Sky Go, Now Tv

21.00 Tottenham-Antwerp – Sky Sport 253, Sky Go, Now Tv

21.00 Celtic-Lille – Sky Sport 254, Sky Go, Now Tv

21.00 Wolfsberger-Feyenoord – Sky Sport 255, Sky Go, Now Tv

