Napoli-Real Sociedad: programma, orario, tv, probabili formazioni Europa League

Prosegue anche questa settimana l’Europa League di calcio 2020, con il Napoli che proverà a chiudere al primo posto il proprio raggruppamento, chiudendo contro gli spagnoli della Real Sociedad, ancora in corsa e obbligati a vincere per tenere vive le speranze di accedere alla fase a scontri diretti.

La sfida si svolgerà dunque il prossimo giovedì, 10 dicembre 2020, dalle ore 18.55, presso lo Stadio San Paolo di Napoli, che presto cambierà nome, e sarà trasmesso in diretta televisiva esclusiva da Sky Sport, precisamente sui canali Sky Sport Uno e Sky Sport 252, ma anche in streaming, attraverso le piattaforme Sky Go e Now Tv.

Loading...

Loading...

Il programma della partita e dove vederla in tv e streaming:

Europa League calcio 2020

Giovedì 10 dicembre 2020

Ore 18.55 Napoli-Real Sociedad

Diretta tv: Sky Sport Uno, Sky Sport 252

Diretta streaming: Sky Go, Now Tv

Le probabili formazioni:

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Hysaj, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui; Demme, Lobotka; Politano, Fabian, Insigne; Petagna. All. Gattuso.

REAL SOCIEDAD (4-1-4-1): Remiro; Gorosabel, Elustondo, Le Normand, Muñoz; Zubimendi; Oyarzabal, David Silva, Guridi, Portu; Willian José.

gianni.lombardi@oasport.it

LA NOSTRA STORIA

OA Sport nacque l’11 novembre del 2011 come blog chiamato Olimpiazzurra, per poi diventare un sito web dal 23 giugno 2012. L’attuale denominazione è in uso dal 2015. Nell’arco degli anni la nostra filosofia non è mai mutata: tutti gli sport hanno la stessa dignità. Sul nostro portale le Olimpiadi non durano solo 15 giorni, ma 4 anni. OA Sport ha vinto il premio come miglior sito di Sport all’Overtime Festival di Macerata nel 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020.

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: LaPresse