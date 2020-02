Calcio, Serie A 2020: il Lecce batte la SPAL, il Genoa travolge il Bologna

Due le partite che si sono tenute nel pomeriggio della Serie A 2019-2020 di calcio. Di seguito andiamo a vedere come sono andate.

LECCE-SPAL 2-1

Apre la giornata la sfida tra un Lecce in grandissima forma e la SPAL fanalino di coda. La partita resta bloccata nei primi 25 minuti, dopodiché i padroni di casa iniziano a salire di colpi. Al 29′ Mancosu ha la prima palla goal, ma non trova la porta. Al 37′ è ancora Mancosu su punizione a mettere paura alla SPAL. Al 40′, invece, Bonifazi fa fallo in area su Mayer e regala il penalty al Lecce. Dal dischetto va Mancosu che sblocca il match. Ad inizio ripresa, però, su un corner di Valdifiori, Petagna insacca il pallone in rete e pareggia l’incontro. La partita si scalda verso il 50′ ed ambedue le squadre cercano il gol del vantaggio. Alla fine lo trovano i padroni di casa al 66′ con Mancosu, che serve Mayer, il quale supera il portiere avversario con un bel diagonale. Gli ospiti hanno la palla del pareggio al 78′, ma Castro sbaglia completamente a pochi passi dalla porta. Negli ultimi 10 minuti il Lecce si difende bene e conquista così il terzo successo stagionale.

RETI

LECCE: Mancosu 41′, Mayer 66′

SPAL: Petagna 47′



BOLOGNA-GENOA 0-3

Il Genoa trova una vittoria a dir poco inaspettata sul campo del Bologna, la quale rilancia le speranze di salvezza del sodalizio del capoluogo ligure. Gli ospiti hanno la prima palla goal al 24′, quando Skorupski si immola su un tiro di Sanabria. Appena quattro minuti dopo, però, il portiere del Bologna non può nulla su Soumaoro, che sblocca da pochi passi. Al 34′, oltretutto, i padroni di casa restano in dieci per l’espulsione di Schouten, che prende due cartellini gialli nell’arco di due minuti. Al 41′ Skorupski compie un altro grande intervento su Sturaro, ma al 44′ Sanabria parte dalla propria metà campo, salta tutti ed infila il pallone in rete. Il Bologna ha un sussulto d’orgoglio all’inizio della seconda frazione di gioco, ma non riesce mai a mettere paura agli avversari e negli ultimi 30 minuti il Genoa gestisce senza problemi ed al 90′ trova anche il gol del 3-0 su rigore. Denswil stende Sturaro e viene espulso, Criscito si presenta dal dischetto e spiazza Skorupski.

RETI

GENOA: Soumaoro 28′, Sanabria 44′, Criscito 90′

