Milan-Verona 2-2, Serie A: i rossoneri acciuffano il pareggio in rimonta e restano in testa. Ibrahimovic sbaglia un rigore

A San Siro il Milan, capolista della Serie A, ha pareggiato col Verona per 2-2 nel match valido per la sesta giornata del campionato italiano di calcio. I rossoneri hanno scongiurato la prima sconfitta proprio nelle battute finali e conservano il primo posto in classifica con 2 punti di vantaggio sul Sassuolo e 3 sul Napoli e sulla Roma, mentre il Verona è a -5. A decidere la contesa sono stati i gol di Barak al 6′ (deviazione vincente dopo la traversa colpita da Ceccherini) e l’autogol di Calabria al 19′ (deviazione sul tiro dalla distanza di Zaccagni). L’autorete di Magnani ha riaperto la contesa, ma Zlatan Ibrahimovic ha sbagliato il calcio di rigore per il possibile pareggio, poi agguantato dallo stesso svedese con un colpo di testa in pieno recupero.

Stefano Pioli si affida al 4-2-3-1: Ibrahimovic unica punta supportato da Leao, Calhanoglu, Saelemaekers; Kessié e Bennacer davanti alla difesa, con Hernandez e Calabria sulle fasce, Gabbia e Kjaer centrali davanti al portiere Donnarumma. Juric replica col 3-4-2-1: Kalinic terminale offensivo, alle sue spalle agiscono Barak e Zaccagni; Lazovic e Dimarco sugli esterni, a Dawidowicz e Ilic le chiavi del centrocampo; Ceccherini, Lovato e Magnani davanti a Silvestri.

Il Verona parte benissimo e al 6′ passa in vantaggio sugli sviluppi di un calcio d’angolo: Ceccherini colpisce la traversa con un colpo di testa, sulla ribattuta Barak è lestissimo a ribattere in rete. Il Milan prova a reagire, ma gli scaligeri sono tutt’altro che passivi e al 19′ firmano addirittura il raddoppio: tiro dalla distanza di Zaccagni, Calabria devia in maniera sfortunata e Donnarumma non può farci nulla. I rossoneri si rimboccano le maniche e al 27′ accorciano le distanze: cross di Saelemaekers, Kessié trova una deviazione di Magnani e porta il Milan sull’1-2.

Nella ripresa i rossoneri inseguono il pareggio: al 51′ il Var annulla un gol a Calhanoglu, al 66” viene concesso un calcio di rigore per fallo di Lovato su Kessié ma clamorosamente Zlatan Ibrahimovic calcia altissimo! Il Milan sciupa una ghiottissima occasione, ma lo svedese non ci sta e insiste, colpendo la traversa al 77′. All’89mo minuto Calabria segna, ma il suo gol viene annullato dal Var. A pareggiare è Zlatan Ibrahimovic con una superlativa incornata al 93′.

Foto: Lapresse