Calcio, Serie A 2021-2022: vittorie pesanti negli anticipi per Atalanta e Inter, pareggio tra Bologna e Genoa

La quinta giornata della Serie A 2021-2022 di calcio maschile si è aperta quest’oggi con lo svolgimento dei primi tre anticipi sui campi di Bologna, Bergamo e Firenze.

Il programma odierno è cominciato alle ore 18.30 con il rocambolesco pareggio tra Bologna e Genoa per 2-2. I padroni di casa felsinei sono passati in vantaggio per ben due volte, con il 2-1 su rigore di Arnautovic all’85’, ma i liguri hanno risposto colpo su colpo trovando il pari a un minuto dal 90′ con il calcio di rigore trasformato da Criscito.

In serata è poi arrivata la bella vittoria casalinga dell’Atalanta per 2-1 sul Sassuolo, grazie ai gol di Gosens e Zappacosta nei primi 37′. Gli emiliani hanno provato a riaprire la contesa prima dell’intervallo con la rete di Berardi, senza riuscire ad agganciare la Dea fino al termine della sfida.

Vittoria importante su un campo complicatissimo come Firenze per l’Inter di Simone Inzaghi, capace di rimontare da 0-1 a 3-1 sulla rivelazione di questo avvio di campionato. Decisivi nel secondo tempo i gol di Darmian, Dzeko e Perisic, dopo la rete in apertura di Sottil per la Fiorentina.

Foto: Lapresse