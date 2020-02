Bob a 2, Mondiali 2020: Francesco Friedrich e Kaillie Humphries favoriti per il titolo

Conclusasi in Lettonia, precisamente a Sigulda, la Coppa del Mondo, la stagione del bob non finisce qui: in programma infatti ad Altenberg, in Germania, i Mondiali. Si comincia nel week-end con il 2: prima, da domani, le donne, poi toccherà agli uomini. Come di consueto nelle rassegne che assegnano le medaglie saranno quattro le manche in programma, a differenza del massimo circuito internazionale.

Tra gli uomini il grande favorito non può che essere il solito Francesco Friedrich. Ormai il suo palmares è diventato unico, è andato ad aggiungere altre due sfere di cristallo tra 2 e 4. A livello iridato, nella specialità, può già vantare cinque ori ed è clamorosamente imbattuto dal 2013. In stagione in sette gare quattro vittorie e tre secondi posti, uno score davvero invidiabile. A sfidarlo il lettone Oskars Kibermanis, performante in questo finale di stagione con due successi in casa, il canadese Justin Kripps, e l’altro teutonico Nico Walther.

Situazione più equilibrata al femminile, con l’armata tedesca che in casa proverà a sfidare la grande favorita per il titolo: l’americana Kaillie Humphries. L’ex canadese ha dissertato la tappa finale di Coppa a Sigulda per concentrarsi proprio in vista della gara iridata. Ne ha approfittato Stephanie Schneider che si è andata a prendere la sfera di cristallo e andrà a caccia anche delle medaglie ad Altenberg. Con lei ovviamente Mariama Jamanka, detentrice del titolo.

Anche l’Italia al via, con l’obiettivo di piazzamenti discreti: al maschile spazio a Patrick Baumgartner, tra le donne convocate Giada Andreutti, Tania Vicenzino, Lucrezia Tavella, Giulia Chenet e Silvia Taini.

Foto: Viesturs Lacis IBSF