Biathlon, Mondiali Anterselva 2020: nella 15km Lisa Vittozzi cerca medaglia e Coppa di specialità

La 15 km dei Mondiali di Anterselva assegnerà le medaglie iridate, ma al tempo stesso decreterà la vincitrice della Coppa di specialità. Infatti l’individuale di martedì 18 febbraio sarà la terza e ultima della stagione. In tal senso, non va dimenticato come Lisa Vittozzi lo scorso anno abbia vinto la Sfera di cristallo dedicata a questo format; e sia ancora in corsa per vincere quella dell’inverno 2019-’20.

Per la verità la classifica è cortissima e, in linea puramente teorica, ben ventiquattro atlete possono sognare di portarsi a casa la “Coppetta”! In realtà, per punti ottenuti e valori in campo, le più accreditate per riuscirci sono le prime cinque/sei dell’attuale graduatoria.

Il pettorale rosso è indossato da Justine Braisaz, la quale ha sinora raccolto 90 punti. Attenzione a non sottovalutare la francese che ha già dimostrato di saper realizzare prove maiuscole anche in momenti di difficoltà. Lo testimonia il fatto di aver inopinatamente conquistato la medaglia di bronzo iridata dello scorso anno proprio in questo format.

La ventitreenne transalpina dovrà però guardarsi le spalle da Hanna Öberg e Denise Herrmann, le quali vantano rispettivamente 85 e 83 punti. La svedese e la tedesca sono in gran forma e quindi hanno tutte le carte in regola per provare a sovvertire le gerarchie.

La scandinava, in particolare, è la campionessa olimpica e mondiale in carica. Considerati i precedenti e la forma del momento, può essere ritenuta la favorita per il successo. Tuttavia, le giocano contro i precedenti. Mai nessuna donna è stata in grado di vincere la medaglia d’oro in tre grandi manifestazioni consecutive. La ventiquattrenne di Piteå riuscirà quindi a scrivere una pagina inedita nella storia del biathlon? Comunque sia, è chiaro che potrebbe mettere le mani sulla Coppa anche senza imporsi.

Discorso simile per la teutonica che, invece, ha primeggiato nell’ultima 15 km andata in scena, quella di Pokljuka di poche settimane fa. Essendo la più forte sugli sci, tutto dipenderà da come riuscirà a sparare. La sua precisione al poligono è infatti ancora ballerina, come testimoniato da quanto avvenuto tra sprint e inseguimento.

La quarta in classifica di specialità è Yuliia Dzhima, forte di 81 punti. L’ucraina sinora ad Anterselva non ha impressionato, ma in un’individuale può far valere la sua precisione e restare in quota in classifica, approfittando degli errori altrui. Dovrà giocare in difesa, ma è abituata a farlo.

Dopodiché, al quinto posto, troviamo Lisa Vittozzi con 75 punti. L’azzurra si pone a tutti gli effetti come un’incognita, poiché il suo rendimento (in particolare alla voce velocità sugli sci) risulta piuttosto altalenante. La miglior versione della veneta di scuola friulana potrebbe anche pensare di far saltare il banco. Non sarà facile, poiché ci sono avversarie più accreditate, ma una prestazione perfetta al poligono potrebbe spalancare scenari inaspettati. Quindici punti di ritardo da Braisaz, dieci da Öberg e otto da Herrmann sono recuperabilissimi, soprattutto se le altre dovessero sbagliare.

Già per la sesta della classifica di specialità, Franziska Preuß, appare più difficile provare a mettere le mani sulla “Coppetta”. La bavarese ha sinora racimolato 69 punti e ha ben cinque avversarie da scavalcare, compito non proprio semplice se si pensa che non è mai salita sul podio in questo format.

Il resto del mondo è ancora in corsa principalmente per la matematica. Chiaramente, nel caso di una gara pazza condizionata dal meteo, potrebbe accadere di tutto. Certo è che sarebbero necessarie parecchie defaillance in contemporanea affinché le gerarchie possano essere sovvertite in maniera clamorosa. Dunque, in ottica classifica di specialità, poche chance per Dorothea Wierer, la quale ha sinora incamerato 54 punti.

Ricapitolando, sicuramente il piatto forte della 15 km dei Mondiali di Anterselva saranno le tre medaglie iridate, tuttavia non andrà dimenticata la lotta per la Coppa di specialità. Per Vittozzi non sarà semplice confermare il successo dell’inverno 2018-’19, ma domani un moto d’orgoglio e uno sprazzo di classe potrebbero regalarle una doppia gioia.

