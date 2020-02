Domani, alle ore 14.15, prenderà il via l’individuale femminile del Mondiale 2020 di biathlon ad Anterselva (Italia). Ebbri e carichi di entusiasmo dopo il successo di Dorothea Wierer nell’inseguimento femminile e l’argento della mixed relay nel day-1, si punta ad aumentare il bottino se è possibile in casa italiana. Le possibilità ci sono visto che la gara in programma sarà l’individuale. Come rivelato dal sito della Fisi, il quartetto tricolore sarà lo stesso che si è visto nella sprint, ovvero la citata Wierer, Lisa Vittozzi, Federica Sanfilippo e Michela Carrara. Le avversarie principali saranno le forti norvegesi Marte Olsbu Røiseland e Tiril Eckhoff, nonché la tedesca Denise Herrmann e la svedese Hanna Öberg (campionessa olimpica in carica).

Biathlon, startlist e pettorali di partenza individuale femminile Mondiali 2020: orario, programma, tv, streaming

Martedì 18 febbraio
14.15 Individuale femminile – Mondiali Anterselva 2020

Martedì 18 febbraio

14.15 Individuale femminile – Mondiali Anterselva 2020

LA STARTLIST DELL’INVIDUALE FEMMINILE – MONDIALI 2020 BIATHLON

1 INNERHOFER Katharina AUT 1991 14:15:30 1

2 EGAN Clare USA 1987 14:16:00

3 OEBERG Hanna SWE 1995 14:16:30

4 OJA Regina EST 1996 14:17:00

5 BENDIKA Baiba LAT 1991 14:17:30

6 SEMERENKO Valj UKR 1986 14:18:00

7 TANG Jialin CHN 1991 14:18:30

8 HOJNISZ-STAREGA Monika POL 1991 14:19:00

9 ECKHOFF Tiril NOR 1990 14:19:30

10 GASPARIN Selina SUI 1984 14:20:00

11 FIALKOVA Ivona SVK 1994 14:20:30

12 MAKARAINEN Kaisa FIN 1983 14:21:00

13 HAECKI Lena SUI 1995 14:21:30

14 LUNDER Emma CAN 1991 14:22:00

15 TODOROVA Milena BUL 1998 14:22:30

16 MIRONOVA Svetlana RUS 1994 14:23:00

17 PERSSON Linn SWE 1994 14:23:30

18 ROEISELAND Marte Olsbu NOR 1990 14:24:00

19 KRISTEJN PUSKARCIKOVA Eva CZE 1991 14:24:30

20 KRYUKO Iryna BLR 1991 14:25:00

21 EDER Mari FIN 1987 14:25:30

22 BESCOND Anais FRA 1987 14:26:00 2

23 TACHIZAKI Fuyuko JPN 1989 14:26:30

24 HAUSER Lisa Theresa AUT 1993 14:27:00

25 MARTON Eniko ROU 1999 14:27:30

26 DUNKLEE Susan USA 1986 14:28:00

27 PREUSS Franziska GER 1994 14:28:30

28 VITTOZZI Lisa ITA 1995 14:29:00

29 MATVIJENKO Julija LAT 1997 14:29:30

30 SANFILIPPO Federica ITA 1990 14:30:00

31 LIE Lotte BEL 1995 14:30:30

32 KADEVA Daniela BUL 1994 14:31:00

33 POLIAKOVA Terezia SVK 1989 14:31:30

34 GHILENKO Alla MDA 1992 14:32:00

35 HINZ Vanessa GER 1992 14:32:30

36 YURLOVA-PERCHT Ekaterina RUS 1985 14:33:00

37 GASPARIN Aita SUI 1994 14:33:30

38 SEMERENKO Vita UKR 1986 14:34:00

39 HERRMANN Denise GER 1988 14:34:30

40 MINKKINEN Suvi FIN 1994 14:35:00

41 ZHANG Yan CHN 1992 14:35:30

42 VISHNEVSKAYA Galina KAZ 1994 14:36:00

43 BRORSSON Mona SWE 1990 14:36:30

44 KOCERGINA Natalja LTU 1985 14:37:00

45 BLAZENIC Nika CRO 1996 14:37:30

46 EINFALT Lea SLO 1994 14:38:00

47 SIMON Julia FRA 1996 14:38:30

48 FROLINA Anna KOR 1984 14:39:00

49 DAVIDOVA Marketa CZE 1997 14:39:30

50 COLEBOURN Jillian Wei-Lin AUS 1995 14:40:00

51 FIALKOVA Paulina SVK 1992 14:40:30

52 MOSER Nadia CAN 1997 14:41:00

53 KRUCHINKINA Elena BLR 1995 14:41:30

54 r BRAISAZ Justine FRA 1996 14:42:00

55 TALIHAERM Johanna EST 1993 14:42:30

56 ZUK Kamila POL 1997 14:43:00

57 y WIERER Dorothea ITA 1990 14:43:30

58 MAEDA Sari JPN 1990 14:44:00 3

59 OEBERG Elvira SWE 1999 14:44:30

60 KOZICA Anika CRO 1997 14:45:00

61 KOEVA Daŵnka BUL 1990 14:45:30

62 REID Joanne USA 1992 14:46:00

63 HORCHLER Karolin GER 1989 14:46:30

64 COTRUS Ana Larisa ROU 1997 14:47:00

65 BANKES Megan CAN 1997 14:47:30

66 ZBYLUT Kinga POL 1995 14:48:00

67 LESCINSKAITE Gabriele LTU 1996 14:48:30

68 PONYA Sara HUN 1999 14:49:00

69 AYMONIER Celia FRA 1991 14:49:30

70 KUKLINA Larisa RUS 1990 14:50:00

71 PUCE Ieva LAT 1999 14:50:30

72 MACHYNIAKOVA Veronika SVK 1997 14:51:00

73 LIGHTFOOT Amanda GBR 1987 14:51:30

74 SOLA Hanna BLR 1996 14:52:00

75 CARRARA Michela ITA 1997 14:52:30

76 DZHIMA Yuliia UKR 1990 14:53:00

77 ENKHBAYAR Ariuntungalag MGL 1997 14:53:30

78 GASPARIN Elisa SUI 1991 14:54:00

79 CHARVATOVA Lucie CZE 1993 14:54:30

80 TOMINGAS Tuuli EST 1995 14:55:00

81 BELCHENKO Yelizaveta KAZ 1996 14:55:30

82 SCHWAIGER Julia AUT 1996 14:56:00

83 ABE Mariya KOR 1999 14:56:30

84 KLEMENCIC Polona SLO 1997 14:57:00

85 CHU Yuanmeng CHN 1999 14:57:30 4

86 RIEDER Christina AUT 1993 14:58:00

87 SKOTTHEIM Johanna SWE 1994 14:58:30

88 SOLEMDAL Synnoeve NOR 1989 14:59:00

89 KRUCHINKINA Irina BLR 1995 14:59:30

90 ZADRAVEC Nina SLO 1998 15:00:00

91 DREISSIGACKER Emily USA 1988 15:00:30

92 TANAKA Yurie JPN 1989 15:01:00

93 MERKUSHYNA Anastasiya UKR 1995 15:01:30

94 TANDREVOLD Ingrid Landmark NOR 1996 15:02:00

95 BEAUDRY Sarah CAN 1994 15:02:30

96 JAKIELA Joanna POL 1999 15:03:00

97 VINKLARKOVA Tereza CZE 1998 15:03:30

98 JUNG Jumi KOR 1997 15:04:00

99 KONDRATYEVA Anastassiya KAZ 1994 15:04:30

100 STARYKH Irina RUS 1987 15:05:00

Foto: Federico Angiolini