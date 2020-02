Biathlon, Mondiali Anterselva 2020: nella 15km l’Italia mira alla terza medaglia consecutiva

Il 18 febbraio 2020 si assegna il XXIX titolo mondiale femminile dell’individuale, format che per quanto riguarda il gentil sesso ha sempre fatto parte del programma della manifestazione iridata, apertasi alle donne a partire dal 1984. L’Italia ripone grandi speranze su questo format poiché, negli ultimi due Mondiali, è sempre salita sul podio. Prima con Alexia Runggaldier e poi con Lisa Vittozzi.

Inizialmente il chilometraggio era però differente da quello attuale, poiché in principio le ragazze si confrontavano sui 10 km. Successivamente, a partire dall’inverno 1988-’89, la distanza venne portata agli attuali 15.000 metri.

Chi si è avvicinato solo di recente al biathlon si potrebbe chiedere perché questa gara venga denominata “individuale” quando in realtà anche sprint, inseguimento e mass start sono a loro volta prove individuali. La ragione risiede nel fatto che fino alla metà degli anni ’70 questa era l‘unica competizione esistente riservata ai singoli. Pertanto chiamarla “individuale” era sufficiente per distinguerla dalla staffetta.

Nonostante la definizione di “Individuale” sia ancora quella ufficialmente riconosciuta dall’Ibu, per evitare confusione si tende a chiamare questo format usando anche il numero riferito alla lunghezza. Quindi “Venti” per gli uomini e “Quindici” per le donne.

Sino a oggi sono ventitré le biathlete capaci di laurearsi campionesse del mondo dell’individuale. Fra di esse la più vincente in assoluto è la tedesca Petra Schaaf-Behle, unica donna in grado di conquistare 3 ori iridati (1989, 1991, 1993).

Sono due le campionesse del mondo della venti km tutt’ora in attività. Si tratta della russa Ekaterina Yurlova-Percht (2015) e della svedese Hanna Öberg (2019).

Invece si contano nove donne in azione ad aver già conquistato una medaglia mondiale in questo format. Curiosamente nessuna di esse è ancora stata in grado di bissare la propria top-three.

1 – YURLOVA Ekaterina [RUS] (Oro 2015)

1 – ÖBERG Hanna [SWE] (Oro 2019)

1 – BESCOND Anais [FRA] (Argento 2016)

1 – VITTOZZI Lisa [ITA] (Argento 2019)

1 – SEMERENKO Vita [UKR] (Bronzo 2011)

1 – SEMERENKO Valj [UKR] (Bronzo 2013)

1 – MÄKÄRÄINEN Kaisa [FIN] (Bronzo 2015)

1 – RUNGGALDIER Alexia [ITA] (Bronzo 2017)

1 – BRAISAZ Justine [FRA] (Bronzo 2019)

Volgendo lo sguardo alle nazioni, quella più blasonata è la Germania, con 6 affermazioni. Seguono la Norvegia e la Svezia a quota 5. La Francia si è imposta 4 volte, mentre la defunta Unione Sovietica e la Russia hanno vinto in 3 occasioni. Chiudono con 1 successo Ucraina e Repubblica Ceca.

Sotto quindici i Paesi ad aver raccolto almeno una medaglia iridata nella quindici km. Questo il medagliere complessivo:

15 (5-6-4) – NORVEGIA

13 (6-4-3) – GERMANIA

9 (4-4-1) – FRANCIA

9 (3-3-3) – URSS

8 (5-0-3) – SVEZIA

8 (1-1-6) – UCRAINA

6 (3-2-1) – RUSSIA

3 (1-2-0) – REP.CECA

3 (0-0-3) – BULGARIA

2 (0-2-0) – CINA

2 (0-1-1) – BIELORUSSIA

2 (0-1-1) – ITALIA

2 (0-0-2) – FINLANDIA

1 (0-1-0) – CANADA

1 (0-1-0) – SLOVENIA

Le medaglie azzurre sono recentissime, essendo arrivate proprio nelle ultime due edizioni iridate.

Il 15 febbraio 2017 a Hochfilzen Alexia Runggaldier fu di bronzo, classificandosi alle spalle di Laura Dahlmeier e Gabriela Koukalova.

Quindi il 12 marzo 2019 a Östersund Lisa Vittozzi si mise al collo l’argento, inserendosi tra la svedese Hanna Öberg e la francese Justine Braisaz.

STAGIONE 2019-2020

Nella stagione in corso si sono disputate 2 individuali in cui si sono imposte due atlete diverse e sono complessivamente salite sul podio sei differenti donne.

Il 5 dicembre a Östersund si è affermata Justine Braisaz davanti a Yuliia Dzhima e Julia Simon.

Il 24 gennaio a Pokljuka invece ha primeggiato Denise Herrmann, precedendo Hanna Öberg e Anais Bescond.

Dunque sinora sul podio delle individuali hanno sventolato le bandiere di quattro nazioni. Il Paese con più top-three è indiscutibilmente la Francia, arrivata a quota 3 (1-0-2). A essa si aggiungono Germania (1-0-0), Ucraina (0-1-0) e Svezia (0-1-0).

Per quanto riguarda l’Italia, il miglior risultato è un quarto posto ottenuto da Lisa Vittozzi a Pokljuka.

Questi i piazzamenti di tutte le azzurre impegnate finora durante l’inverno nelle individuali:

VITTOZZI Lisa: 9 – 4

WIERER Dorothea: 7 – 23

SANFILIPPO Federica: 41 – 31

GONTIER Nicole: 42 – X

CARRARA Michela: X – 59

La “X” indica assenza.

L’ordine delle competizioni è Östersund, Pokljuka.

paone_francesco[at]yahoo.it

Foto: LaPresse