Biathlon, Mondiali Anterselva 2020: Italia da medaglia nella mischia della single mixed

Il 20 febbraio 2020 verrà assegnato il II titolo mondiale della single mixed, il più giovane tra i sette format di gara presenti all’interno del programma iridato. Nonostante ciò l’Italia vanta già una medaglia in tale tipologia di prova.

Questa competizione è nata a inizio XXI secolo a uso e consumo delle esibizioni. Tuttavia nel 2015 l’Ibu ha deciso di investirla di valenza ufficiale, inserendola nel calendario della Coppa del Mondo. Quattro anni dopo, a partire dall’edizione di Östersund 2019, ha fatto il suo ingresso anche nei Mondiali.

Va rimarcato come, a differenza di quanto avviene normalmente nelle tappe del massimo circuito, non si gareggerà nello stesso giorno della staffetta mista. Questo significa che ogni nazione potrà schierare a piacimento i propri atleti di punta, fatto che generalmente non si verifica nelle gare di Coppa, dove gli staff tecnici sono costretti a scegliere su quale delle due prove miste puntare. Giustamente si è deciso di non generare ingombranti concomitanze in occasione dei Mondiali.

CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DELLA SINGLE MIXED RELAY DEI MONDIALI DI BIATHLON DALLE 15.15 (20 FEBBRAIO)

L’unica Single Mixed iridata andata in scena sinora è stata quella dello scorso anno. La medaglia d’oro venne conquistata dalla Norvegia con la coppia Marte Røiseland-Olsbu/Johannes Thingnes Bø. L’argento fu appannaggio dell’Italia formata da Dorothea Wierer/Lukas Hofer, mentre il bronzo andò alla Svezia con il tandem composto da Hanna Öberg/Sebastian Samuelsson.

Loading...

Loading...

STAGIONE 2019-2020

Nella stagione in corso si sono disputate due single mixed valevoli per il massimo circuito.

Il 30 novembre, a Östersund, si è imposta la Svezia (Öberg/Samuelsson), davanti alla Germania (Preuß/Lesser) e alla Norvegia (Røiseland-Olsbu/Christiansen).

Invece il 25 gennaio, a Pokljuka, il successo è andato alla Francia (Jacquelin/Bescond) davanti all’Estonia (Zakhna/Oja) e all’Austria (Eder/Hauser).

Tuttavia non va dimenticato come queste competizioni si siano disputate lo stesso giorno di una staffetta mista. Di conseguenza le varie nazioni hanno dovuto effettuare delle scelte di campo, schierando i propri migliori atleti nell’una o nell’altra gara. Questa situazione non si verificherà ai Mondiali, poiché non sono previste altre prove nella stessa giornata.

CLICCA QUI PER TUTTE LE NOTIZIE DI BIATHLON

paone_francesco[at]yahoo.it

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: LaPresse