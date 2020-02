Basket, i migliori italiani della 22ª giornata di Serie A. Aradori MVP azzurro, in evidenza anche Ruzzier e Gaspardo

Nel weekend appena trascorso è andata in scena la ventiduesima giornata della Serie A 2019-2020 di basket. Sono diversi i giocatori italiani che hanno brillato durante questo turno di campionato, fornendo così buoni motivi per sorridere al commissario tecnico della Nazionale Meo Sacchetti. Andiamo a vedere nel dettaglio quanto accaduto sui campi della penisola.

Il premio di MVP azzurro va a Pietro Aradori, che è risultato decisivo nel successo interno della Fortitudo Bologna contro la Virtus Roma: l’esterno classe ’88 ha fatto registrare il suo massimo stagionale di punti segnati (ben 26), sfruttando anche l’ottima vena realizzativa dall’arco (5 triple a bersaglio su 7 tentate), e ha così ottenuto la valutazione più alta di giornata tra gli italiani (23). Sempre all’interno del blocco azzurro della Fortitudo si è ben distinto anche Matteo Fantinelli, che ha messo la propria firma su 8 punti, 5 rimbalzi e 9 assist per una valutazione complessiva di 18. Tra i capitolini, invece, da segnalare la prova di Tommaso Baldasso, che ha realizzato 17 punti (career high in Serie A) per una valutazione finale di 18.

Nella larghissima vittoria di Brindisi sul campo di Pesaro, sono due gli italiani che si sono messi in luce: tra i salentini, ottimo il contributo di Raphael Gaspardo, autore di una doppia doppia (la prima del suo campionato) da 16 punti e 11 rimbalzi; tra i marchigiani, invece, nonostante la debacle, Leonardo Totè si è reso protagonista di una buona performance condita da 17 punti e 8 rimbalzi.

La Vanoli Cremona è andata vicinissima al colpo grosso al Mediolanum Forum e buona parte del merito è certamente di due giovani azzurri in ascesa: Michele Ruzzier e Nicola Akele. Il playmaker triestino è letteralmente salito in cattedra nella seconda metà del match, diventando una scheggia incontrollabile per la difesa dell’Olimpia Milano: sono 15 i punti realizzati, uniti a 4 rimbalzi e 4 assist. L’ala ex Roseto, invece, è ritornata su ottimi livelli dopo alcune prestazioni sottotono: 13 punti e 6 rimbalzi sono il prodotto finale della sua partita.

Alessandro Gentile è stato determinante per l’importante vittoria interna di Trento contro Cantù: l’esterno classe ’92 ha messo a referto 16 punti e 6 assist, ottenendo una valutazione complessiva di 17. È uscito vincitore dal palazzetto anche Awudu Abass, che è stato il top scorer di Brescia nel successo contro Trieste con 20 punti: a macchiare la sua prestazione sono state 4 palle perse, che hanno fatto calare la sua valutazione fino a 13. Infine, da rimarcare la prova di Simone Fontecchio, che ha messo a segno 17 punti in quel di Pistoia ma non è bastato a Reggio Emilia per evitare il ko.

Credit: Ciamillo