Basket, i migliori italiani della 21esima giornata di Serie A. MVP un Tessitori ritrovato

Un Amedeo Tessitori ritrovato vince il premio di miglior azzurro della 21esima giornata di Serie A basket 2019-2020. Il pivot della nazionale italiana, reduce da alcuni mesi da incubo, sforna la sua miglior prestazione stagionale e risulta decisivo in uno dei match più sentiti del campionato, quello tra la sua De Longhi Treviso e la Fortitudo Bologna. Per Tex ci sono 18 punti tirando con 9/13 dal campo, 6 rimbalzi, 3 recuperi e una serie di giocate, in ambedue le metà-campo, che hanno deciso l’incontro nel periodo conclusivo.

Nello stesso match, peraltro, si registra, per la Fortitudo, l’ennesima ottima prestazione di Pietro Aradori che ne mette 21 e risulta il miglior marcatore della partita. L’azzurro ad aver segnato di più in questa giornata, però, è stato Simone Fontecchio, il quale, nella sconfitta di misura della sua Varese sul campo della Vanoli Cremona, ne mette addirittura 23. Balza all’occhio, inoltre, anche il giovanissimo Gabriele Procida, classe 2002, che nel successo di Cantù su Venezia segna 9 punti in 7 minuti tirando con il 100% dal campo.

Ottima prestazione anche per Giovanni Pini, il quale segna 14 punti in 19 minuti, ma non riesce a evitare alla sua Virtus Roma una sanguinosa sconfitta interna contro Pistoia. Nel larghissimo trionfo della capolista Virtus Bologna sul fanalino di coda Pesaro, invece, c’è spazio per Filippo Baldi Rossi da 12 punti in 17 minuti con un solo errore dal campo. In un match tra Trento e Brescia ove non brilla né Alessandro Gentile nè Awudu Abass (entrambi in doppia cifra, ma con tanti errori al tiro), il miglior azzurro è un Tommaso Laquintana da 10 punti in 20 minuti.

Credit: Ciamillo