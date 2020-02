Basket, Eurolega 2020: i risultati del 7 febbraio. Il Maccabi si impone sul campo del Fenerbahce, vittorie per Valencia e Panathinaikos

Nella serata odierna sono andate in scena cinque partite valide per la ventiquattresima giornata di Eurolega 2019-2020. Oltre alla sconfitta dell’Olimpia Milano sul campo di Barcellona, spiccano il colpo del Maccabi Tel Avi ad Istanbul e le buone vittorie interne per Khimki e Panathinaikos. Andiamo a vedere nel dettaglio quanto accaduto sui campi di tutta Europa.

Il Khimki ha sconfitto a domicilio la Stella Rossa di Belgrado con il punteggio di 78-72. A trascinare i russi i 22 di Shved e i 19 di Jerebko, mentre ai serbi non sono bastati i 20 di Punter. Il Fenerbahce, invece, è caduto tra le mura amiche per 77-78 dopo una partita giocata punto a punto contro il Maccabi Tel Aviv: decisivo il canestro di Othello Hunter a 2” dalla sirena; inutili i 22 punti di Williams, a secco Gigi Datome.

Ottima vittoria esterna per il Valencia, che è stato in grado di rimontare sul campo del Bayern Monaco e di imporsi per 59-66: buon colpo in chiave playoff per gli spagnoli, mentre i bavaresi restano inchiodati all’ultimo posto. Infine, vittoria nettissima del Panathinaikos, che ha superato lo Zenit San Pietroburgo per 96-81: devastante Deshaun Thomas (27 punti), mentre per il team russo il migliore è stato indubbiamente Ayon (21 punti).

EUROLEGA 2019-2020: I RISULTATI DI OGGI

Khimki-Stella Rossa 78-72

Fenerbahce-Maccabi Tel Aviv 77-78

Bayern Monaco-Valencia 59-66

Panathinaikos-Zenit 96-81

Barcellona-Olimpia Milano 84-80

Credit: Ciamillo