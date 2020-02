Basket, Coppa Italia 2020: Venezia sfida Brindisi in una finale inaspettata

E’ giunto il grande giorno: questa sera, alle 18.00, l’Umana Reyer Venezia e l’Happy Casa Brindisi si affronteranno per decretare la vincitrice della Coppa Italia 2020 di basket. Una finale che in pochi, un paio di giorni fa, avrebbero pronosticato, ma il bello di questa competizione è proprio il fatto che, data la formula che prevede una gara secca da dentro o fuori, può succedere veramente di tutto.

La Reyer arrivava alla Coppa Italia da campionessa nazionale in carica, ma con questa manifestazione non ha mai avuto un grosso feeling e in stagione, fin qui, non ha mai convinto fino in fondo. Contro ogni previsione, però, i lagunari hanno prima eliminato la capolista Virtus Bologna, sfatando finalmente il tabù primo turno, e, in seguito, hanno superato in semifinale niente meno che l’Olimpia Milano, l’unica squadra italiana che disputa l’Eurolega.

Brindisi, che cerca il riscatto dopo la finale persa l’anno scorso contro Cremona, ha, invece, piazzato il colpaccio eliminando la Dinamo Sassari ai quarti di finale. Decisivo un Adrian Banks che ha fatto il record di punti in una partita delle Final Eight, nello specifico 37, e un Kelvin Martin che ha messo il tiro della vittoria. In semifinale, invece, i pugliesi hanno letteralmente spazzato via una spenta Fortitudo Bologna.

Quello che ci aspetta, sulla carta, è un match sicuramente molto equilibrato. La Reyer ha il vantaggio di aver riposato il venerdì, mentre Brindisi gioca per il terzo giorno di fila. Tuttavia, l’Happy Casa ieri ha si è liberata della Fortitudo in maniera veramente rapida e ha, così, potuto risparmiare un minimo i suoi giocatori chiave. Da un lato Venezia, inoltre, ha una maggior esperienza quando l’intensità si alza, dall’altro, però, Brindisi ha decisamente più feeling con una competizione particolarissima come la Coppa Italia. Molto, oltretutto, passerà da come giocheranno le stelle delle due squadre, Austin Daye da una parte e Adrian Banks dall’altra, i quali, fin qui, hanno recitato un ruolo fondamentale nei successi dei loro team.

Credit: Ciamillo