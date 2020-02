Atp Rotterdam 2020, l’avversario di Jannik Sinner agli ottavi

David Goffin o Robin Haase. Uno di questi due sarà il prossimo avversario di Jannik Sinner nel torneo ATP 500 di Rotterdam. L’altoatesino si è qualificato per il secondo turno, dopo aver usufruito del ritiro del moldavo Radu Albot ed ora attendere di conoscere il suo successivo sfidante. Goffin, numero dieci del mondo e quarta testa di serie, parte sicuramente con i favori del pronostico, ma il belga dovrà fare comunque molta attenzione al padroni di casa, scivolato addirittura oltre i primi 150 del mondo (n°167) ed in tabellone grazie ad una wild card, proprio come Sinner.

Di seguito il programma completo della sfida del secondo turno all’ATP di Rotterdam di Jannik Sinner. La partita si giocherà giovedì 13 Febbraio (orario ancora da ufficializzare). Il match sarà trasmesso da SuperTennis TV, mentre non mancherà la consueta DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

JANNIK SINNER – DAVID GOFFIN/ROBIN HAASE: PROGRAMMA E ORARI D’INIZIO

GIOVEDI’ 13 FEBBRAIO

Jannik Sinner vs. David Goffin/Robin Haase (orario ancora da ufficializzare)

ATP ROTTERDAM 2020 COME VEDERE LE PARTITE IN DIRETTA TV E STREAMING

Diretta tv SuperTennis

DIRETTA LIVE su OA Sport.

Foto: Valerio Origo