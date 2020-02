ATP Buenos Aires 2020: Lorenzo Sonego sconfitto al primo turno da Pablo Cuevas in due set

Finisce in un’ora e 37 minuti il torneo ATP 250 di Buenos Aires per Lorenzo Sonego. Il torinese, numero 49 del mondo, esce sconfitto dal confronto di primo turno con l’uruguaiano Pablo Cuevas, immediatamente davanti a lui nel ranking mondiale, con il punteggio di 6-4 6-4. Per Cuevas ci sarà ora uno tra lo spagnolo Albert Ramos-Vinolas e l’argentino Leonardo Mayer, beneficiario di una wild card, in campo domani. Degli italiani resta solo Marco Cecchinato, impegnato sempre domani contro l’altro iberico Roberto Carballes Baena.

Nel primo set entrambi i giocatori si presentano particolarmente propositivi nei rispettivi turni di servizio, con cui concedono poche chance. Sul 3-2 il primo a fare dei progressi sulla battuta altrui è Sonego, che porta ai vantaggi Cuevas senza andare oltre. L’uruguaiano, in seguito, riesce a mettere pressione all’azzurro in risposta, si procura una palla break e la sfrutta sfoderando la pesantezza del proprio dritto. Il destino del parziale è segnato nel nome di Cuevas, che lo porta a casa con il punteggio di 6-4 in 39 minuti.

Il secondo set comincia sotto il segno delle difficoltà per entrambi i giocatori: Sonego nel primo game va sotto 0-30 e poi tiene il servizio, poi si procura una palla break annullata da Cuevas, quindi è lui stesso costretto a cancellarne con il dritto una. Il torinese si ritrova ancora in difficoltà nel quinto game, ma per tre volte riesce a evitare che l’avversario gli tolga la battuta. Il nono gioco, però, è quello fatale all’azzurro, che con un errore di dritto consegna a Cuevas la possibilità di servire per il match. L’uruguaiano inciampa su due doppi falli non consecutivi che valgono altrettante palle break a Sonego, ma con solidità riesce a portare a casa il match.

CLICCA QUI PER TUTTE LE NEWS SUL TENNIS

Loading...

Loading...

federico.rossini@oasport.it

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: LivePhotoSport.it / Roberta Corradin