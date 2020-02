ATP Buenos Aires 2020: Lorenzo Sonego eliminato da Pablo Cuevas al primo turno. Avanzano Delbonis e Ruud

Si è fermata al primo turno l’avventura di Lorenzo Sonego nel torneo ATP di Buenos Aires, l’azzurro è stato sconfitto con un doppio 6-4 dall’uruguayano Pablo Cuevas. Primo set molto combattuto con il tennista sudamericano capace di salvare una palla break nel secondo game. Identico scenario a parti invertite nel gioco successivo. Sul 3-2 il tennista numero 48 del mondo riesce a mettere pressione all’azzurro in risposta, procurandosi una palla break che sfrutta sfoderando la pesantezza del proprio dritto. Cuevas chiude in 39 minuti con il punteggio di 6-4.

Il secondo set comincia sotto il segno delle difficoltà per entrambi i giocatori: Sonego nel primo game va sotto 0-30 e poi tiene il servizio, poi si procura una palla break annullata da Cuevas. Il torinese si ritrova ancora in difficoltà nel quinto game, ma per tre volte riesce a evitare che l’avversario gli tolga la battuta. Il nono gioco è quello decisivo con il tennista sudamericano che strappa nuovamente il servizio all’azzurro chiudendo nuovamente 6-4.

Nel primo match di giornata il brasiliano Thiago Monteiro ha superato con un doppio 6-3 lo spagnolo Jaume Munar. Il numero 92 del ranking Atp è bravo a piazzare il break nel secondo game del primo set e a difendere il servizio per il resto del parziale. Il sudamericano mette in grande difficoltà l’avversario piazzando ben tre break nel secondo set. Il tennista iberico prova a rientrare in gara con il punto ottenuto in risposta nell’ottavo game ma anche in questo caso è costretto ad arrendersi.

Partita abbastanza agevole per il novergese Casper Ruud che in poco più di un’ora si è liberato dello spagnolo Pablo Andujar col punteggio di 6-2 6-3. In uno dei match più attesi di giornata ha avuto la meglio il tennista di casa Federico Delbonis che ha sconfitto in tre set (1-6 6-3 7-5) il boliviano Hugo Dellien. Per l’argentino è stato un impegno abbastanza ostico ma dopo una dura battaglia è riuscito ad approdare al secondo turno dove affronterà il favoritissimo Diego Schwartzman.

Foto: LPS/Roberta Corradin