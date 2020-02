All Star Game NBA 2020: Devin Booker è il sostituto di Damian Lillard

Arriva il nome del sostituto di Damian Lillard nell’All Star Game e nella gara del tiro da tre punti, dopo che il play dei Portland Trail Blazers è stato costretto a dare forfait a causa di uno stiramento all’inguine procurato nel corso dell’incontro con i Memphis Grizzlies.

Il nuovo All Star (in tutti i sensi, visto che è la sua prima presenza nella partita delle stelle) è Devin Booker, che ai Phoenix Suns sta mettendo insieme una stagione da 26.3 punti, 6.3 assist e 4.2 rimbalzi a gara, oltre a un’invidiabile media del 92% ai tiri liberi. Booker, peraltro, con la partecipazione alla gara del tiro da tre può puntare a ripetere il successo del 2018, giunto in quella che era la sua terza stagione in NBA, sempre in maglia Suns.

Con l’inserimento del nativo di Grand Rapids, nel Michigan, salgono a dieci i debuttanti nell’All Star Game: con lui, infatti, ci sono Trae Young, Pascal Siakam, Bam Adebayo, Jayson Tatum, Domantas Sabonis, Luka Doncic, Donovan Mitchell, Brandon Ingram e Rudy Gobert.

Foto: LaPresse